Đề xuất 4 vị trí xây dựng khu thương mại tự do cạnh sân bay Long Thành 04/03/2025 14:19

(PLO)- UBND huyện Long Thành đề xuất 4 vị trí để xây dựng khu thương mại tự do ngay cạnh sân bay Long Thành.

Ngày 4-3, UBND huyện Long Thành (Đồng Nai) đã có văn bản gửi Sở Tài Chính về việc rà soát, đề xuất vị trí thực hiện khu thương mại tự do trên địa bàn huyện Long Thành.

Theo đó, UBND huyện Long Thành đề xuất vị trí thực hiện khu thương mại tự do với 4 vị trí. Các vị trí gồm: Phía Tây Nam sân bay Long Thành tại xã Long Phước và xã Long An với diện tích khoảng 900 ha; Phía Đông Bắc sân bay tại xã Cẩm Đường với diện tích khoảng 200 ha; Phía Tây Bắc sân bay tại xã Long An và xã Bình Sơn với diện tích khoảng 200 ha; Khu dự án Trung tâm logistics phía Đông Nam sân bay tại xã Tân Hiệp và xã Bàu Cạn với diện tích khoảng 100 ha.

Đề xuất các vị trí xây dựng khu thương mại tự do cạnh sân bay Long Thành. Ảnh: VH

Với đề xuất ý tưởng xây dựng khu thương mại tự do kết nối Sân bay Long Thành và Cảng Phước An, UBND tỉnh Đồng Nai cũng giao cho các sở ngành liên quan và các địa phương để thảo luận trước một bước về những lợi ích mang lại khi có dự án.

Trước đó, tháng 2 vừa qua, tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương thực hiện kết luận của Trung ương, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về tăng trưởng kinh tế do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã kiến nghị Chính phủ cho phép tỉnh nghiên cứu thành lập khu thương mại tự do cạnh Sân bay Long Thành để có thể tập trung khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế sân bay khi đưa vào hoạt động.

Theo UBND tỉnh, đây là một trong những giải pháp nằm trong chuỗi các giải pháp ngắn hạn nhằm giúp tỉnh hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số bắt đầu từ năm 2025 mà Thủ tướng Chính phủ đã giao.