Đề xuất lập vành đai hạn chế xe xăng, dầu vào trung tâm TP.HCM từ năm 2026 là hạn chế xe nào?

(PLO)-Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (Sở Xây dựng TP.HCM) đề xuất thực hiện Đề án Kiểm soát khí thải phương tiện giao thông từ năm 2026 sẽ áp dụng cho từng loại xe phù hợp.

Vừa qua, PLO đã đăng tải bài viết với nội dung “Đề xuất lập vành đai hạn chế xe xăng, dầu vào trung tâm TP.HCM từ năm 2026” hiện đang được nhiều bạn đọc quan tâm.

Đây là nội dung Đề án Kiểm soát khí thải phương tiện giao thông trên địa bàn TP.HCM (LEZ) do Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (Sở Xây dựng TP.HCM) xây dựng.

Theo đơn vị này đề xuất thí điểm thiết lập vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm từ năm 2026, nơi có mật độ giao thông và mức độ ô nhiễm cao nhất, hướng tới đối tượng xe thương mại dưới tiêu chuẩn Euro 4 hoặc xe mô tô, xe gắn máy kinh doanh dịch vụ dưới tiêu chuẩn Euro 2.

Đề xuất lộ trình áp dụng hạn chế xe xăng dầu vào trung tâm TP năm 2026. Ảnh: HOÀNG GIANG

Trong đó, đề xuất lộ trình và quản lý như sau: Đến quý IV-2025 TP sẽ chuẩn bị và ban hành khung pháp lý gồm: Thông qua Nghị quyết chuyên đề của HĐND TP.HCM về triển khai LEZ , UBND TP ban hành Kế hoạch hành động chi tiết; Phê duyệt "Đề án kiểm soát khí thải- Giai đoạn 2".

Trong năm 2025: Bắt đầu áp dụng lộ trình 100% xe buýt mới phải là xe điện/năng lượng xanh.

Giai đoạn 2026-2028:

Từ 1-1-2026: Triển khai LEZ tại khu vực Trung tâm TP.HCM và Cần Giờ. Hạn chế xe công nghệ/xe thương mại không đạt tiêu chuẩn khí thải đi vào khu vực LEZ.

Từ 1-1-2027: Bắt đầu kiểm định khí thải bắt buộc đối với xe máy; Mở rộng hạn chế xe máy không đạt tiêu chuẩn khí thải đi vào khu vực LEZ.

Đến cuối năm 2028: Hoàn thành 100% xe máy công nghệ chuyển sang xe điện; Thực thi toàn diện và mở rộng (2029 – 2035)

Từ 12-2029: Cấm hoàn toàn xe máy xăng tham gia dịch vụ gọi xe công nghệ.

Đến hết 2030: Hoàn thành mục tiêu 100% đội xe buýt là xe điện/năng lượng xanh; Áp dụng LEZ cho tất cả các phương tiện cá nhân tại khu vực trung tâm

Từ 1-1-2032: Yêu cầu tất cả các xe máy trong thành phố phải đạt tiêu chuẩn khí thải Mức 2 trở lên.

Sau 2032: Xem xét mở rộng LEZ ra khu vực Vành đai 1.

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng cũng đề xuất các bước triển khai làm sao để xác định mục tiêu, đối tượng, khu vực triển khai, thời gian triển khai.

Cụ thể, mục tiêu là giảm ô nhiễm không khí và thúc đẩy chuyển đổi sang phương tiện sử dụng điện, năng lượng xanh.

Đối tượng là xe ô tô có tiêu chuẩn khí thải dưới Mức 4,, xe mô tô, xe gắn máy có tiêu chuẩn khí thải dưới Mức 2. Xe mô tô và xe gắn máy là đối tượng triển khai do xe máy chiếm trên 85% tổng lưu lượng phương tiện tham gia lưu thông.

Khu vực triển khai được xác định là khu vực trung tâm và Cần Giờ.

Thời gian triển khai: Ngày cuối tuần.

Bên cạnh đó, đơn vị này đề xuất cần truyền thông thông tin cho người dân và khách du lịch bằng việc tổ chức các buổi tham vấn cộng đồng và cung cấp thông tin dễ tiếp cận thông qua các nền tảng chuyên dụng. Thực hiện các chiến dịch truyền thông riêng biệt cho các nhóm cụ thể như hộ gia đình và khách du lịch.

Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp khác nhằm gia tăng các lựa chọn thay thế cho việc sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân như: Triển khai dịch vụ cho thuê xe đạp, Cải thiện hạ tầng giao thông dành cho người đi bộ, xe đạp, Phát triển phương tiện vận tải hành khách công cộng sử dụng điện, năng lượng xanh

Và triển khai các chương trình hỗ trợ bổ sung như thiết lập chương trình hỗ trợ về tài chính cho nhóm hộ gia đình nghèo và cận nghèo.

Đơn vị này cũng đề xuất làm sao để giám sát việc kiểm soát khí thải có hiệu quả bằng cách đảm bảo các dữ liệu thu thập đầy đủ, bao gồm thông tin về phương tiện giao thông, chủ phương tiện, tổ chức cá nhân có liên quan thông qua cơ quan đăng ký xe và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Công bố các đánh giá định kỳ (06 tháng/1 lần) về kết quả triển khai và tác động theo các chỉ tiêu (số lượng phương tiện tuân thủ tiêu chuẩn khí thải, tỷ lệ ô nhiễm không khí giảm, tỷ lệ giảm phát thải khí nhà kính.