Đề xuất loạt chính sách mới liên quan Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam 16/09/2025 16:42

(PLO)- Bộ Tài chính đề xuất chuyên gia, nhà khoa học, nhân lực chất lượng cao làm việc tại Trung tâm Tài chính Quốc tế được miễn thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ tiền lương, tiền công đến hết năm 2030.

Hiện Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định quy định về chính sách tài chính đối với Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam.

Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất công ty chứng khoán trong nước phải có vốn điều lệ thực góp và vốn chủ sở hữu tối thiểu là 5.000 tỉ đồng để được cấp giấy phép hoạt động. Với nhà đầu tư nước ngoài, mức này tối thiểu là 190 triệu USD.

Ngoài điều kiện vốn, công ty chứng khoán trong và ngoài nước phải có thời gian hoạt động liên tục, không lỗ lũy kế và kinh doanh có lãi 2 năm liền trước thời điểm đề nghị cấp phép thành lập đơn vị thành viên trong Trung tâm tài chính.

Ngoài ra, phải đảm bảo tổ chức mới thành lập có vốn điều lệ ít nhất 800 tỉ đồng, có tổng giám đốc và 10 nhân sự có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Các tổ chức này có thể thực hiện nhiều nghiệp vụ như môi giới, tư vấn đầu tư, tự doanh, bảo lãnh phát hành, quản lý quỹ đầu tư... Tuy nhiên, các đơn vị không được trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp dịch vụ tài chính, dịch vụ hỗ trợ, sản phẩm tài chính cho khách hàng ngoài địa giới hành chính của trung tâm tài chính.

Bộ Tài chính đề xuất nhân lực chất lượng cao làm việc tại Trung tâm Tài chính Quốc tế được miễn thuế thu nhập đến 2030.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định cũng đưa ra đề xuất các chính sách ưu đãi thuế nhằm thu hút đầu tư và nhân lực chất lượng cao.

Cụ thể, đối với các dự án thuộc ngành nghề ưu tiên phát triển vào Trung tâm tài chính Quốc tế, áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong thời gian 30 năm, được miễn thuế tối đa không quá 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 9 năm tiếp theo.

Đối với các dự án không thuộc ngành nghề ưu tiên phát triển vào Trung tâm tài chính Quốc tế, mức thuế suất là 15% trong thời gian 15 năm, được miễn thuế tối đa không quá 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 4 năm tiếp theo.

Đối với thuế thu nhập cá nhân, dự thảo Nghị định quy định nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và người có trình độ chuyên môn cao làm việc tại Trung tâm Tài chính Quốc tế (bao gồm cả người Việt Nam và người nước ngoài) được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công đến hết năm 2030.

Thời gian miễn thuế được tính liên tục từ tháng thu nhập phát sinh. Trường hợp phát sinh thu nhập trong tháng thì thời gian tính miễn thuế được tính đủ tháng.

Trường hợp bán toàn bộ doanh nghiệp do cá nhân làm chủ sở hữu dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản thì kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

"Những khoản thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân không được quy định trong Nghị định sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế", dự thảo nêu rõ.