Đề xuất quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong thi hành án dân sự 15/10/2025 05:13

(PLO)- Dự thảo Luật THADS (sửa đổi) đã bổ sung điều luật mới, đề xuất quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong thi hành án dân sự...

Dự thảo Luật THADS (sửa đổi) dự kiến sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khoá XV.

Điều 16 dự thảo Luật đã đề xuất quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong THADS.

Đây là điều luật mới, được xây dựng trên cơ sở sắp xếp, hợp nhất các quy định tại Điều 11 về trách nhiệm phối hợp của cơ quan, tổ chức, cá nhân với cơ quan THADS, chấp hành viên; Điều 21 về những việc Chấp hành viên không được làm và Điều 165 về xử lý vi phạm của Luật THADS hiện hành.

Cụ thể, Điều 16 dự thảo đề xuất các hành vi bị nghiêm cấm trong thi hành án dân sự.

Khoản 1 Điều 16 Dự thảo quy định, nghiêm cấm cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện các hành vi sau đây:

Không chấp hành bản án, quyết định; không chấp hành các quyết định, yêu cầu của cơ quan THADS, Văn phòng THADS, chấp hành viên, thừa hành viên; chống đối, trì hoãn hoặc có hành vi gây khó khăn, cản trở quá trình tổ chức THA.

Nhận hối lộ; chiếm đoạt, biển thủ, sử dụng trái phép vật chứng, tiền, tài sản THA; phá hủy niêm phong, tiêu dùng, đánh tráo, cất giấu, hủy hoại, tẩu tán vật chứng, tài sản tạm giữ, thay đổi hiện trạng, chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản THA.

Một buổi cưỡng chế thi hành án. Ảnh minh họa/PLO

Cố ý thi hành trái nội dung bản án, quyết định; cố ý không ra quyết định THA hoặc ra quyết định THA trái pháp luật; lạm quyền hoặc lạm dụng chức vụ để thi hành trái pháp luật, trì hoãn việc THA, áp dụng biện pháp cưỡng chế THA trái pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình THA.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc giải quyết việc THA hoặc lợi dụng ảnh hưởng của mình tác động đến người có trách nhiệm THA.

Giả mạo, sửa đổi làm sai lệch hồ sơ, tài liệu để trốn tránh nghĩa vụ THA hoặc kéo dài thời gian tổ chức THA; làm lộ thông tin hoặc lạm dụng thông tin về tài khoản, thu nhập, tài sản của người phải THA để sử dụng trái phép hoặc làm ảnh hưởng đến việc THA;

Tư vấn cho đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan dẫn đến việc THA trái pháp luật.

Khoản 2 Điều 16 Dự thảo đề xuất các hành vi nghiêm cấm chấp hành viên thực hiện:

Hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

Những việc mà pháp luật quy định công chức không được làm.

Vi phạm chuẩn mực đạo đức của chấp hành viên.

Trực tiếp tổ chức việc THA liên quan đến quyền, lợi ích của bản thân và của vợ, chồng, con đẻ, con nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, bác, chú, cậu, cô, dì và anh, chị, em ruột của chấp hành viên, của vợ hoặc chồng của chấp hành viên; cháu ruột mà chấp hành viên là ông, bà, bác, chú, cậu, cô, dì.

Khoản 3 Điều 16 Dự thảo đề xuất các hành vi nghiêm cấm thừa hành viên thực hiện, gồm:

Hành vi quy định tại khoản 1 Điều này. Hành vi vi phạm chuẩn mực đạo đức của thừa hành viên.

Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn, sử dụng thông tin được cung cấp để nhũng nhiễu hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khác đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình tổ chức THA để trục lợi.

Trực tiếp tổ chức việc THA liên quan đến quyền, lợi ích của bản thân và của vợ, chồng, con đẻ, con nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, bác, chú, cậu, cô, dì và anh, chị, em ruột của thừa hành viên, của vợ hoặc chồng của Thừa hành viên; cháu ruột mà thừa hành viên là ông, bà, bác, chú, cậu, cô, dì.