Điện lực miền Bắc tập trung nhân lực để ứng phó với bão số 3 22/07/2025 08:34

Ngày 21-7, ông Vũ Anh Phương, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) trực tiếp đến kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 3 (Wipha) tại Công ty Điện lực Hưng Yên.

Đảm bảo cung ứng điện

Tại đây, ông đánh giá cao Công ty Điện lực Hưng Yên trong việc triển khai ngay các biện pháp phòng chống bão theo phương án đã chuẩn bị sẵn.

Tuy nhiên, lãnh đạo EVNNPC lưu ý đơn vị cần tăng cường kiểm tra, gia cố hệ thống lưới điện, đặc biệt là các vị trí xung yếu, dễ bị ảnh hưởng bởi gió lớn và ngập úng; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương trong việc chặt tỉa cây xanh ngoài hành lang lưới điện, đảm bảo không để xảy ra sự cố do cây đổ; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng trực vận hành, đặc biệt trong điều kiện thời tiết xấu, mưa lớn kéo dài.

Công ty Điện lực Hưng Yên cần duy trì thông tin liên lạc thông suốt, cập nhật kịp thời tình hình thời tiết và ảnh hưởng đến lưới điện để xử lý nhanh các sự cố phát sinh.

Phó Tổng Giám đốc EVNNPC – Ông Vũ Anh Phương kiểm tra tại trực ca điều độ Công ty Điện lực Hưng Yên.

Để đảm bảo cung ứng điện, Phó Tổng giám đốc đề nghị các đơn vị hết sức lưu ý đến các trung tâm hành chính, ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, công an, bộ đội, bệnh viện, các cơ quan báo chí và những nơi cần đảm bảo cấp điện liên tục trong mọi tình huống; chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng, sẵn sàng phối hợp với các đơn vị thi công để khắc phục nhanh hậu quả nếu có sự cố xảy ra.

Ông Vũ Anh Phương cũng yêu cầu Công ty Điện lực Hưng Yên tái lập ca trực, đồng thời tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, không chủ quan trước diễn biến phức tạp của bão số 3 – được dự báo là một trong những cơn bão mạnh, có khả năng gây mưa lớn, ngập úng và gió giật mạnh trên diện rộng.

Điện lực Nghệ An lên nhiều phương án chống bão

Còn tại Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An) các đơn vị đã khẩn trương triển khai các phương án phòng, chống thiên tai, đảm bảo công tác vận hành an toàn lưới điện, nâng cao độ tin cậy, hạn chế tối đa những thiệt hại về người và tài sản do bão gây ra.

Theo đó, Công ty có văn bản hướng dẫn, yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động theo dõi, nắm bắt thông tin của bão trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức trực, xử lý kịp thời các tình huống, đảm bảo cung cấp điện, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng lao động, tài sản lưới điện, công trình và an toàn điện trong nhân dân.

Công ty cũng thành lập các tổ công tác do Ban giám đốc, Chủ tịch Công đoàn công ty làm trưởng đoàn khẩn trương trực tiếp xuống hiện trường để kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phân công nhiệm vụ cụ thể các phòng ban để tổ chức ứng trực đến khi hoàn lưu của bão kết thúc.

Các đội quản lý điện lực khu vực trực thuộc, xí nghiệp quản lý vận hành lưới điện cao thế được giao tổ chức kiểm tra và gia cố các vị trí xung yếu có nguy cơ sạt lở, sự cố gây mất an toàn trong quản lý vận hành.

Lãnh đạo PC Nghệ An cùng đoàn công tác kiểm tra công tác cấp điện tại Trạm bơm chống úng trên địa bàn phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.

Thêm vào đó, đơn vị tổ chức kiểm tra các phương tiện, vật tư dự phòng, thiết bị thông tin liên lạc và nhân lực để ứng phó với gió, mưa, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất thường xảy ra ở các xã miền núi và các vùng bị ngập lụt ở các xã đồng bằng ven biển.

Các Đội quản lý điện lực khu vực trực thuộc cũng triển khai nhiệm vụ rà soát toàn bộ hệ thống cung cấp điện cho các trạm bơm tiêu úng, đặc biệt quan tâm các trạm bơm công suất lớn có phương án dự phòng, ưu tiên các phụ tải quan trọng của địa phương, khi xảy ra sự cố tập trung mọi nguồn lực để xử lý trong thời gian sớm nhất.