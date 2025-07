Điện lực miền Bắc tranh thủ từng phút để sớm đóng điện phục vụ người dân 25/07/2025 14:51

Do ảnh hưởng bão số 3 (Wipha), tại Hưng Yên, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa lớn và gió mạnh khiến mạng lưới điện gặp sự cố. Đặc biệt tại Nghệ An, khu vực các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông (cũ) bị ngập lụt nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng nề hệ thống điện trên địa bàn.

Thực hiện phương châm 4 tại chỗ

Theo ghi nhận, tại các xã miền núi tỉnh Nghệ An, mưa lớn khiến nước dâng cao cuốn trôi đất đá, cây cối và làm cô lập nhiều trạm biến áp, khiến nhiều khu vực rơi vào tình trạng mất điện hoàn toàn.

Theo thống kê sơ bộ của Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An), nhiều đường dây chịu sự cố mất điện. Trong đó, huyện Con Cuông cũ có 126 trạm biến áp bị ngập nước, hơn 14 nghìn khách hàng mất điện; huyện Kỳ Sơn cũ có 301 trạm biến áp ngập, hơn 26 nghìn khách hàng mất điện; huyện Tương Dương cũ có 194 trạm biến áp và có hơn 19 nghìn khách hàng doanh nghiệp lẫn cá nhân mất điện… ảnh hưởng lớn đến đời sống và kinh tế địa phương.

Nước lũ ở Nghệ An làm ngập nhiều trạm biến áp.

Để khắc phục hậu quả trên, PC Nghệ An thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống hiện trường để kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống thiên tai. Thực hiện huy động các lực lượng xung kích từ Văn phòng Công ty và các Đội quản lý Điện lực khu vực để tham gia phòng chống thiên tai, gồm các công nhân có tay nghề cao, sức khoẻ tốt, các phương tiện, trang cụ an toàn và các dụng cụ phục vụ thi công, khắc phục sự cố.

Tuy nhiên, công việc khắc phục gặp không ít khó khăn do nhiều thiết bị điện bị sự cố ngập trong nước lũ. Đồng thời, nhiều tuyến đường tại tỉnh Nghệ An vẫn bị chia cắt, công nhân khó tiếp cận hiện trường để kiểm tra xử lý sự cố…

Nhằm ứng phó với tình hình này, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, nâng cao tinh thần trách nhiệm về công tác phòng chống thiên tai, chủ động phương châm “4 tại chỗ” khắc phục các sự cố do ngập lụt một cách nhanh nhất.

Với tinh thần “nước rút đến đâu, khắc phục điện đến đó”, PC Nghệ An chỉ đạo thực hiện công tác khắc phục hậu quả lũ lụt một cách nhanh nhất nhằm phục vụ nhân dân sớm ổn định đời sống.

“Công ty gấp rút triển khai đồng bộ các phương án đã được duyệt; phân công thành viên trong ban giám đốc trực tiếp chỉ đạo, điều hành các đơn vị điện lực và đội quản lý vận hành lưới điện cao thế tập trung nhân lực, vật lực khẩn trương khôi phục cấp điện trong toàn tỉnh sau lũ lụt…”, lãnh đạo PC Nghệ An cho hay.

Làm việc trong mọi thời tiết để sớm đóng điện

Tại Hưng Yên cũng xảy ra sự cố gây ảnh hưởng đến hoạt động vận hành, cấp điện cho khách hàng. Trước tình hình này, ban lãnh đạo Công ty Điện lực Hưng Yên, chuyên môn đã chỉ đạo và nhanh chóng cùng đơn vị nỗ lực khắc phục các sự cố để nhanh chóng cấp điện trở lại phục vụ sinh hoạt, sản xuất của người dân và doanh nghiệp.

Ông Phạm Xuân Cảnh, Đội phó Đội quản lý điện lực khu vực Tiền Hải, cho biết từ sáng ngày 21-7 đến nay, đơn vị huy động toàn bộ nhân lực, vật lực theo phương châm “4 tại chỗ” nhanh chóng tiếp cận hiện trường các điểm sự cố và triển khai các giải pháp xử lý nhằm khôi phục cấp điện.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Hưng Yên tặng quà động viên nhân viên trong quá trình khắc phục sự cố điện do mưa, bão.

Công việc được tiến hành xuyên trưa cho đến tận đêm khuya, nỗ lực khắc phục khó khăn để xử lý kịp thời các sự cố, hư hại do thiên tai gây ra.

“Đến đêm 22-7, chúng tôi đã khôi phục lại nhiều tuyến đường dây bị đứt, gặp sự cố nhằm cấp điện sớm nhất cho khách hàng, đặc biệt là cấp điện cho các cơ quan, đơn vị và trạm bơm tiêu úng, bệnh viện trên địa bàn các xã…”, ông Cảnh cho hay.

Để khẩn trương khắc phục thiệt hại về hạ tầng lưới điện do bão số 3 gây ra, các Đội quản lý điện lực khu vực trực thuộc PC Hưng Yên đã và đang huy động tối đa nhân lực, thực hiện túc trực 24/24 giờ để kiểm tra, xử lý các sự cố, đồng thời, chuẩn bị đầy đủ, vật tư, phương tiện phục vụ cho công tác khắc phục hậu quả sau bão.

Đặc biệt, các đội ưu tiên xử lý, bảo đảm cung cấp điện ổn định, kịp thời cho các cơ quan, đơn vị, bệnh viện và trạm bơm tiêu úng trong thời gian sớm nhất nhằm phục vụ cho việc tiêu úng bảo vệ sản xuất.