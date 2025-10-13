Điều gì đang xảy ra với cổ phiếu Vingroup? 13/10/2025 18:45

Phiên giao dịch hôm nay (13-10), cổ phiếu Vingroup đã tăng hết biên độ khi chạm mốc 205.400 đồng/cổ phiếu. Đây là lần đầu tiên cổ phiếu Vingroup vượt 200.000 đồng.

Với mức giá này, cổ phiếu Vingroup đã tăng gần 50% trong vòng một tháng qua và tăng 391% trong vòng một năm qua.

Theo giới phân tích, việc cổ phiếu Vingroup đạt đỉnh diễn ra trong bối cảnh nhà đầu tư lạc quan về triển vọng mở rộng các dự án công nghệ và công nghiệp của tập đoàn.

Đồng thời, sự tăng trưởng của cổ phiếu Vingroup tiếp tục củng cố vị thế vững chắc của ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup trong bảng xếp hạng tỉ phú thế giới.

Theo cập nhật bảng xếp hạng tỉ phú của Forbes, giá trị tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đã tăng thêm 1,1 tỉ USD. Tổng giá trị tài sản hiện nay của ông Vượng đạt 19,2 tỉ USD, đứng vị trí thứ 125 trên toàn cầu.