Vì sao Vingroup bất ngờ đầu tư 10.000 tỉ đồng vào ngành thép? 06/10/2025 20:06

(PLO)- Vingroup sẽ sản xuất những loại thép chất lượng cao, trong đó có thép ô tô .

Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán VIC) vừa chính thức công bố thành lập Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal, đánh dấu bước tiến mạnh mẽ vào lĩnh vực công nghiệp luyện kim, mở rộng trụ cột công nghiệp – công nghệ hiện tại của tập đoàn.

Với tổng vốn đầu tư 10.000 tỉ đồng, VinMetal đặt mục tiêu chiến lược là đáp ứng nhu cầu vật liệu nội tại của hệ sinh thái Vingroup, đồng thời tham gia thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp nặng tại Việt Nam.

Công ty sẽ tập trung sản xuất các dòng thép chất lượng cao, phục vụ cho những ngành công nghiệp có yêu cầu kỹ thuật khắt khe. Cụ thể, thép tấm và thép dập thân xe chất lượng cao, phục vụ trực tiếp cho sản xuất xe điện VinFast.

Ngoài ra, VinMetal còn sản xuất thép cán nóng, thép cường độ cao và thép hợp kim đặc chủng. Các sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế như thép ray và thép kết cấu cho cầu, cảng và đường sắt sẽ thay thế nguồn nhập khẩu và hướng tới xuất khẩu ra khu vực.

Về lâu dài, Vingroup hướng tới cung cấp vật liệu cho các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia đang được nghiên cứu, bao gồm đường sắt cao tốc Bắc – Nam, các tuyến TP.HCM – Cần Giờ và Hà Nội – Quảng Ninh.

Việc chủ động sản xuất thép trong nước không chỉ giúp Vingroup đảm bảo nguồn cung vật liệu cho các công trình quy mô lớn, mà còn tăng cường năng lực nội sinh công nghiệp nặng Việt Nam, góp phần gia tăng lợi thế cạnh tranh quốc gia và nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Trong dài hạn, công ty đặt mục tiêu trở thành đơn vị dẫn đầu trong sản xuất thép xanh trên thị trường nội địa, ứng dụng công nghệ giảm phát thải carbon và tái sử dụng năng lượng từ các nguồn tái tạo, góp phần thúc đẩy công nghiệp luyện kim nói riêng, cũng như công nghiệp nặng tại Việt Nam phát triển.