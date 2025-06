Điều phối gần 170.000 m3 đá để hoàn thành cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột

Ngày 10-6, thông từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, tỉnh đã đồng ý điều phối gần 170.000 m3 đá thành phẩm từ phục vụ thi công dự án thành phần 2 sang cung cấp thi công dự án thành phần 3 thuộc dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đắk Lắk giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh- chủ đầu tư dự án thành phần 3- chịu trách nhiệm thanh toán giá vật liệu thấp nhất đến chân công trình và các chi phí phát sinh tăng thêm do lấy vật liệu tại mỏ đá thôn 6B so với mỏ đá Hòa Tiến.

Đồng thời, đơn vị trên chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật đối với các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển vật liệu tại mỏ đá thôn 6B đến chân công trình.

Thực hiện giám sát việc tiếp nhận khối lượng đá từ mỏ thôn 6B chỉ để phục vụ cho dự án thành phần 3, tuyệt đối không được cung cấp cho các công trình, dự án khác.

Sau khi hoàn thành đủ khối lượng điều phối, tổng hợp báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tham mưu UBND tỉnh Đắk Lắk chấm dứt việc điều phối.

Theo đại diện chủ đầu tư, việc UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt 170.000 m3 đá thành phẩm sẽ phục vụ đầy đủ để thi công dự án thành phần 3, thuộc dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột dài 117,5 km, có tổng mức đầu tư gần 22.000 tỉ đồng, được chia thành ba dự án thành phần.

Trong đó, dự án thành phần 1 dài 32 km do UBND tỉnh Khánh Hòa là cơ quan chủ quản; dự án thành phần 2 dài khoảng 37,5 km do Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) là cơ quan chủ quản; dự án thành phần 3 dài 48,5 km do UBND tỉnh Đắk Lắk là cơ quan chủ quản.