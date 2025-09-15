Đình chỉ sinh hoạt đảng 5 cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai 15/09/2025 18:22

(PLO)- Năm cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai bị đình chỉ sinh hoạt Đảng để phục vụ việc điều tra của Bộ Công an.

Ngày 15-9, ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai, cho biết Đảng ủy sở này đã thống nhất tạm đình chỉ sinh hoạt đảng đối với năm cán bộ, đảng viên đang bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Theo ông Thương, trước mắt là đình chỉ sinh hoạt đảng để phục vụ điều tra, khi có bản án có hiệu lực của tòa án sẽ làm căn cứ để xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng khám nghiệm khu rừng bị khai thác. Ảnh: CA

Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với năm cán bộ thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai liên quan vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; nhận hối lộ và đưa hối lộ xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh, Công ty CP Sản xuất Thương mại Vĩnh Thạnh.

Năm cán bộ bị khởi tố gồm Lê Đức Sáu, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai; Trần Phước Phi, Giám đốc Ban Quản lý rừng Vĩnh Thạnh; Đặng Bá Quang, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Vĩnh Thạnh; Đinh Giang Bình, Trạm trưởng Trạm kiểm lâm thuộc Hạt kiểm lâm Vĩnh Thạnh; Phan Thanh Kha, kiểm lâm viên Hạt kiểm lâm Vĩnh Thạnh.

Theo hồ sơ, từ năm 2021, UBND tỉnh Bình Định cũ (nay là UBND tỉnh Gia Lai) quyết định chuyển 25,6 ha rừng tự nhiên sang mục đích khác để phục vụ dự án thủy điện Vĩnh Sơn tại xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh.

Tháng 7-2023, diện tích rừng trên được tổ chức đấu giá khai thác, khởi điểm hơn 3,86 tỉ đồng và Công ty CP Sản xuất Thương mại Vĩnh Thạnh trúng đấu giá với mức giá hơn 3,89 tỉ đồng.

Tuy nhiên, sau đấu giá, quá trình khai thác không đúng quy trình được phê duyệt. Thay vì chặt hạ, cắt khúc theo quy định, doanh nghiệp này đã cho đào cả cây sống, giữ nguyên gốc để vận chuyển ra khỏi rừng khi chưa được UBND tỉnh Bình Định chấp thuận và xảy ra trước khi có ý kiến chính thức từ Ban Quản lý rừng phòng hộ và UBND huyện Vĩnh Thạnh.

Sau đó, đơn vị trúng đấu giá là Công ty CP Sản xuất Thương mại Vĩnh Thạnh ký hai hợp đồng bán gỗ cho một công ty khác, với giá trị 26 tỉ đồng.

Vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật từ quá trình chuyển đổi rừng, đấu giá, hợp đồng bán gỗ gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Liên quan vụ án này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã quyết định khởi tố nhiều người liên quan để điều tra.