Đường 82 tỉ đồng sắp bàn giao bỗng nứt toác

Ngày 7-1, thông tin từ Sở GTVT tỉnh Long An cho biết, đường DT.837B (đoạn qua xã Nhơn Hòa Lập, huyện Tân Thạnh, Long An) đang trong quá trình thi công thì bị sụp lún, nứt nghiêm trọng.



Sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ đêm 6-1, khi mặt đường DT.837B đang thi công bỗng xuất hiện vết nứt lớn ngang đường. Trong đó, có nhiều vết nứt lớn với chiều dài hơn 9m, chiều rộng 0,2- 0,3m.



Vết nứt lớn bất ngờ xuất hiện tại đường đang thi công. Ảnh: CTV

Sau khi sự việc xảy ra, ngành chức năng tỉnh Long An đã đến hiện trường khảo sát, tìm hiểu nguyên nhân và xác định trách nhiệm nhằm có biện pháp xử lý.

Theo đó, đường DT.837B do Sở GTVT tỉnh Long An làm chủ đầu tư với tổng vốn xây dựng hơn 82 tỉ đồng, được chia làm hai gói thầu 5A và 5B. Trong đó, đoạn bị sụp lún thuộc gói thầu số 5B (Km 9+000 – Km 16+ 136,75) do Công ty TNHH Xây dựng công trình và Thương mại Hoàng Anh (TP.HCM) thi công.

Theo hợp đồng, gói thầu khởi công vào cuối tháng 4-2018, hoàn thành vào cuối tháng12-2019, sau đó được gia hạn đến ngày 26-3-2020, giá trị hợp đồng gần 33 tỉ đồng. Đến thời điểm hiện tại, công trình đã được thi công hoàn thành sỏi đỏ và cấp phối đá dăm, láng nhựa được 5,5/7,1 km. Dự kiến bàn giao đưa vào hoạt động vào cuối tháng 3-2020.

Tuy nhiên trong quá trình nhà thầu đang trong quá trình thi công thì xảy ra sự việc trên.