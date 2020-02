Hành khách ‘cắn răng’ hủy vé, dời lịch xuất cảnh vì Corona

Mỗi ngày doanh nghiệp mất một đoàn khách vì Corona Ông Nguyễn Khoa Luân, Tổng giám đốc Công ty Du lịch Ảnh Việt Hop on Hop off VietNam, cho biết công ty khai thác thị trường chủ lực là châu Âu, Bắc Mỹ và du lịch trong nước, citi tour tham quan TP.HCM bằng xe buýt hai tầng. Tuy nhiên, dịch Corona xảy ra cũng khiến cho tình hình kinh doanh ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Theo đó, các tour như Trung Quốc, Hong Kong, Đài Loan… khách đã đặt thì đều hủy chuyến đi chờ hết dịch cũng như chờ hãng máy báy bồi thường sau đó mới tính tiếp. Ông Luân cho biết từ ngay sau khi dịch Corona xảy ra đến nay, 99% lượng khách đến Việt Nam hay đi du lịch nước ngoài từ Trung Quốc, Hong Kong, Đài Loan đều dừng lại. Không chỉ khách đến từ Hong Kong, Đài Loan, Trung Quốc hủy tour mà lượng khách du lịch từ thị trường khác cũng hủy tour đến Việt Nam. Do đó, doanh nghiệp chịu rất nhiều tổn thất. “Chẳng hạn có những đoàn khách đã đặt tour, công ty đã ký hợp đồng, đã ứng phí một phần trong đặt các dịch vụ như khách sạn, ăn uống... trong việc chuẩn bị đón khách qua Việt Nam nhưng nay họ hủy chứ cũng chưa biết làm sao” - ông Luân chia sẻ.