Sáng 30-9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM tổ chức họp báo công bố thông tin về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế - xã hội trên địa bàn.



Tại buổi họp báo, phóng viên đã đặt câu hỏi về trường hợp nhiều người dân ở TP.HCM đang bị kẹt lại ở quê, trong đó có nhiều trẻ em. TP.HCM đã tính toán phối hợp với các tỉnh để đón bà con trở lại TP ra sao trong thời gian tới?



Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoà Bình trả lời tại họp báo. Ảnh: TÁ LÂM

Trả lời câu hỏi này, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoà Bình cho biết người dân có nhu cầu về quê, TP.HCM sẽ phối hợp với các tỉnh thành để tổ chức đưa đón người dân về quê. Thời gian qua, TP đã phối hợp đưa hơn 35.000 người về quê ở các tỉnh thành trên cả nước.

“Việc đưa người dân trở lại TP.HCM theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải. Hiện nay theo qui trình thực hiện, người dân cần có đơn gửi lên Sở Giao thông vận tải, chúng tôi sẽ có văn bản gửi các tỉnh để các tỉnh cho đi qua các chốt” - ông Bình nói và cho biết ông cũng thường nhận được tin nhắn của bà con cô bác về vấn đề này.

Phó Chủ tịch UBND TP cũng cho biết theo lộ trình mở cửa, trẻ em dưới 18 tuổi hiện nay không học ở trường mà đang học online nên không cần thiết ra đường, các em cũng chưa được lưu thông bằng xe máy. “Trẻ em là tài sản của quốc gia, hiện nay chưa có vaccine cho trẻ em nên bà con cô bác không để các em ra đường” - ông Bình nói.

Liên quan đến vấn đề người dân về quê, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, lưu ý người dân không được tự ý đi bằng xe cá nhân.

“Với 51 chốt của TP.HCM, nếu người dân cùng kéo về các tỉnh sẽ gây ra ùn tắc, ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông của chuỗi cung ứng hàng hóa. Công an TP sẽ kiểm soát, xử lý nghiêm trường hợp muốn thông chốt, vì trên thực tế có trường hợp bằng cách này cách kia muốn đi qua chốt. Công an TP.HCM sẽ phối hợp công an các địa phương để kiểm soát, xử lý. Nếu người nào cố ý, tự ý rời TP làm lây lan dịch bệnh có thể xử lý hình sự” - ông Quang nói.

Theo Chỉ thị mới vừa được UBND TP.HCM ban hành, TP.HCM yêu cầu người dân khi tham gia lưu thông sử dụng mã QR của ứng dụng VNEID và ứng dụng Y tế HCM có thể hiện lịch sử tiêm vaccine cho đến khi ứng dụng PC-COVID chính thức đưa vào hoạt động.

Trường hợp người dân không có mã QR thì xuất trình hai loại giấy tờ: một là giấy chứng nhận là F0 đã khỏi bệnh dưới 180 ngày; hai là giấy xác nhận đã tiêm chủng (ít nhất một mũi đối với loại vaccine tiêm hai mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm) khi được cơ quan chức năng yêu cầu.

Đặc biệt, TP.HCM yêu cầu người dân không tự ý đi lại giữa các tỉnh, thành khác; trừ trường hợp cấp thiết phải đi lại liên tỉnh thì thực hiện theo quy định của Sở Giao thông vận tải.

“Người dân không được tự ý đi xe cá nhân ra khỏi địa bàn TP... Chúng ta ở lại TP tiếp tục tham gia hoạt động sản xuất, nhận gói an sinh, tiêm vaccine...; nếu có nhu cầu về quê thì có tổ chức, được sự chấp thuận của Sở Giao thông vận tải TP.HCM, còn người dân đi xe cá nhân thì sẽ không thể qua các chốt kiểm soát” - ông Lê Hòa Bình khẳng định.