Phó Thủ tướng: Xem xét xử hình sự người dùng flycam trái phép

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia về công tác đảm bảo an ninh hàng không.

Theo đó, Phó Thủ tướng cho rằng tình hình an ninh, an toàn hàng không thời gian qua được đảm bảo tốt, đặc biệt trong dịp lễ, tết. Việt Nam tiếp tục duy trì 23 năm liên tục không xảy ra tai nạn máy bay có thiệt hại về người.



Năm 2019 ghi nhận hai máy bay khi hạ cánh xuống sân bay Phú Quốc và Tân Sơn Nhất bị móp mũi che radar thời tiết nhưng không có biểu hiện va đập của chim trời. Ảnh: ACV



Năm 2019, sản lượng vận chuyển hành khách, hàng hóa tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm 2018. Các hãng hàng không tiếp tục mở rộng đường bay. Đồng thời, tạo cơ hội cho người dân có cơ hội tiếp cận và có thêm sự lựa chọn về sử dụng các dịch vụ hàng không.

“Đặc biệt, ngày 15-2-2019, Cục Hàng không Việt Nam chính thức đạt Chứng nhận năng lực giám sát an toàn hàng không quốc gia mức 1 của Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ… Sự kiện đã nâng vị thế của nhà chức trách hàng không Việt Nam, đặc biệt là tiền đề mở đường bay thẳng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ…”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Tuy nhiên, trong năm 2019, các sự cố an toàn bay vẫn xảy ra. Nguyên nhân do một số cá nhân trong các lĩnh vực khai thác, bảo dưỡng, huấn luyện và an toàn chưa thể hiện được đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình… Cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu bảo dưỡng ở sân bay còn hạn chế. Đường cất/hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Cam Ranh xuống cấp…

Bên cạnh đó, một số sân bay chưa được trang bị hệ thống hỗ trợ hạ cánh chính xác, cũng như thiết bị cũ, lạc hậu, thiếu đồng bộ, đôi khi hay bị hỏng hóc khi vận hành, đặc biệt, tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất. “Vấn đề này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hàng không, cấp thiết phải được cải tạo, sửa chữa thay thế và đầu tư lắp mới…”, Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Ngoài ra, tình trạng vật thể lạ xuất hiện trong khu bay có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác tại các cảng hàng không.

“Nghiêm trọng nhất là các thế lực thù địch có thể sử dụng máy bay không người lái để xâm nhập, theo dõi cơ quan nhà nước và khu vực quân sự; thực hiện khủng bố (thả bom, các tác nhân hóa học hoặc sinh học...); đánh lạc hướng và gây náo loạn đám đông…”, Phó Thủ tướng nhận định.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, nghiêm túc thực hiện công tác đánh giá nguy cơ rủi ro uy hiếp an ninh, an toàn hàng không theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của ICAO và các văn bản liên ngành.

“Các bộ cần tích cực chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp, trao đổi, xử lý thông tin liên quan để nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và ứng phó kịp thời các tình huống khẩn nguy có thể xảy ra...”, Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Về công tác quản lý máy bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ, Phó Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng chủ trì nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, đồng thời chủ động rà soát, đề xuất bổ sung các chế tài mạnh, đủ tính răn đe (đưa vào xử lý ở mức hình sự) đối với các vi phạm của loại hình này.

“Ngoài ra, Bộ Công an phối hợp với Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng phương án, kế hoạch đấu tranh hiệu quả tình trạng trộm cắp tài sản của hành khách, đặc biệt từ số đối tượng người nước ngoài…”, Phó Thủ tướng yêu cầu.