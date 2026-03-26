Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị thông qua dự thảo kết quả kiểm tra tại Thành ủy Cần Thơ

Chiều 26-3, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 28 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ để thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.
Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và môi trường, Trưởng đoàn giám sát số 28 cho biết, thực hiện quyết định của Bộ Chính trị về việc thành lập đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, trong đó, đợt 1 tiến hành giám sát ba nội dung.
Cụ thể gồm việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; triển khai Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Ông Trần Đức Thắng cho biết theo đúng quy trình kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị, hôm nay đoàn kiểm tra, giám sát có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy để trao đổi thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát.
Ông Trần Đức Thắng cũng đánh giá cao sự hợp tác, phối hợp của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và các cơ quan có liên quan đã phối hợp chặt chẽ với đoàn trong thời gian vừa qua, hoàn thành nhiệm vụ theo đúng chương trình của Bộ Chính trị.
Theo chương trình hội nghị, đoàn kiểm tra giám sát trình bày dự thảo báo cáo kết quả giám sát. Hội nghị thảo luận tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo, tập trung vào kết quả đạt được, các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, các đề xuất kiến nghị trong dự thảo báo cáo của đoàn.
Trước đó, chiều 5-3, Đoàn kiểm tra, giám sát số 28 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị triển khai quyết định và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.
Theo đó, chương trình kiểm tra, giám sát triển khai thành hai đợt. Đợt 1 trong tháng 3 có nội dung như trên.
Đợt thứ hai trong tháng 9-2026, sẽ kiểm tra việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp; các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026-2030; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia.