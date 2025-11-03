Doanh nhân trẻ Thuận Cà Mèn: Nhiều dự định còn dang dở... 03/11/2025 17:26

(PLO)- Sự ra đi của doanh nhân Nguyễn Đức Nhật Thuận (Thuận Cà Mèn) khiến nhiều đồng nghiệp, bạn bè không khỏi bàng hoàng, tiếc thương.

Sáng 3-11, Fanpage chính thức của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Cà Mèn thông báo anh Nguyễn Đức Nhật Thuận (sinh năm 1990), nhà sáng lập thương hiệu thực phẩm Cà Mèn, qua đời do đột quỵ tại nhà riêng ở TP.HCM vào chiều 2-11.

Sự ra đi đột ngột của anh khiến giới kinh doanh, đồng nghiệp, bạn bè và cộng đồng khởi nghiệp và cư dân mạng bàng hoàng, để lại niềm tiếc thương sâu sắc.

Người trẻ dám mơ, dám làm

Chia sẻ với PLO, chị Nguyễn Thị Diệu Hằng, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM, cho biết chị đã đồng hành cùng Cà Mèn từ những ngày đầu, khi dự án này được Hội hỗ trợ vốn vay và theo dõi quá trình phát triển.

“Nếu trước đây chỉ hoạt động ở quy mô nhỏ như ‘đi đường làng’, thì khi bước ra quốc tế, doanh nghiệp phải ‘chạy trên đường cao tốc’, nghĩa là phải đáp ứng tốc độ, tiêu chuẩn và nguồn lực cao hơn rất nhiều” - chị Hằng nói.

Chị Hằng chia sẻ, thời điểm Cà Mèn mở rộng xuất khẩu, Thuận gần như làm việc ngày đêm tại xưởng cùng anh em để kịp tiến độ các đơn hàng. Việc mở rộng nhanh cũng khiến doanh nghiệp gặp áp lực lớn về công nợ và nguồn lực tài chính.

Anh Thuận (thứ 2, từ trái sang) được hỗ trợ vay vốn khởi nghiệp. Ảnh: NVCC

Dù vất vả, Thuận vẫn dành thời gian chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp khác, giúp họ hiểu rõ hơn những khó khăn thực tế khi đưa sản phẩm Việt ra thị trường toàn cầu.

“Trên hành trình đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế, nhiều startup phải tự vận hành với nguồn lực hạn chế. Tuy nhiên, Thuận luôn nỗ lực hỗ trợ họ tìm cách phát triển nhanh và bền vững, bởi bản thân anh làm việc với cường độ rất cao, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Có những đêm tôi gọi điện vẫn thấy bạn đang ở dưới kho, dưới xưởng. Hầu như ai khởi nghiệp cũng vất vả, nhưng Thuận là một trong những người kiên trì nhất mà tôi từng biết” - chị Hằng tâm sự.

Chị Hằng cho biết, khi mới thẩm định dự án Cà Mèn, Hội từng băn khoăn vì ngành thực phẩm cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt trước các tập đoàn lớn với công nghệ và quy mô sản xuất vượt trội.

Tuy nhiên, sau khi thử sản phẩm, chị nhận thấy Cà Mèn có sự khác biệt rõ rệt, với hương vị đậm chất Quảng Trị, gợi nhớ quê hương. Chị tin rằng giá trị này là nền tảng để thương hiệu tiến xa.

Chị Hằng khẳng định chính tâm huyết và chất lượng sản phẩm đã giúp Cà Mèn khẳng định chỗ đứng, đồng thời là câu chuyện của tình thương và của những người trẻ dám mơ, dám làm.

Bàng hoàng trước sự ra đi của anh Thuận, chị Tôn Nữ Xuân Quyên, Chủ tịch HĐQT BLUSAIGON, chia sẻ anh Thuận là người rất nhiệt tình, chịu khó và luôn trăn trở tìm hướng đi cho sản phẩm thực phẩm Việt. Thương hiệu Cà Mèn được khởi đầu từ tình thương, gợi nhớ ký ức cơm mẹ nấu, tuổi thơ và tình yêu thương của ba mẹ anh Thuận.

“Việc kinh doanh của anh bắt đầu từ quán Cà Mèn hướng đến khách lẻ, sau đó mở rộng sang Cà Mèn Foods để phục vụ các kênh siêu thị và hướng tới xuất khẩu. Thuận còn gom góp tiền để dựng nhà máy đạt chuẩn FDA - điều mà ai từng làm trong ngành thực phẩm đều hiểu là rất khó khăn.

Tôi cũng từng thưởng thức các món của Cà Mèn như cháo bột vịt, cháo bột cá lóc và lòng xào nghệ, cảm nhận các món rất ngon và đậm hương vị quê nhà” - chị Quyên bộc bạch.

Hết lòng chia sẻ kinh nghiệm vì cộng đồng

Từng giảng dạy anh Nguyễn Đức Nhật Thuận, anh Lâm Minh Chánh, chuyên gia tài chính, Chủ nhiệm chương trình CEO Quản trị Khởi nghiệp, chia sẻ anh đặc biệt ấn tượng với tinh thần làm việc và ý chí kinh doanh mạnh mẽ của Thuận.

“Học viên này mong muốn đưa ẩm thực Quảng Trị lan tỏa khắp Việt Nam và thế giới. Thuận đã thể hiện rõ qua cách làm việc đầy nhiệt huyết và kiên định theo đuổi mục tiêu đến cùng” - anh Chánh nói.

Tinh thần nhiệt huyết, hết lòng vì cộng đồng của anh Thuận vẫn hiện hữu trong từng sản phẩm và trong lòng bạn bè. Ảnh: TL

Là học viên tiêu biểu của chương trình CEO, Thuận không ngừng trau dồi năng lực quản trị, đồng thời lan tỏa tinh thần học tập và chia sẻ với các học viên khác.

Tháng 6 vừa qua, trong tọa đàm do lớp CEO SG10 tổ chức với hơn 500 doanh nhân, Thuận được mời làm diễn giả, chia sẻ về hành trình khởi nghiệp. Ngoài hình ảnh doanh nhân tử tế, Thuận còn được biết đến qua dự án ẩm thực Cà Mèn, mang đậm hương vị quê hương Quảng Trị.

“Tôi đã dùng các món ăn trong dự án Cà Mèn đến bốn, năm lần, chỉ cần mở ra, nấu lên là có ngay một bữa ăn ngon miệng” - anh Chánh nói.

Học cùng lớp với anh Thuận chương trình CEO của anh Lâm Minh Chánh, anh Nguyễn Đăng Khoa, CEO Làng Mướp cho biết trong quá trình đồng hành cùng anh Thuận, anh Khoa cũng chứng kiến nhiều khó khăn mà dự án phải vượt qua.

Anh Khoa kể, có lần một lô hàng bún cua xuất sang Mỹ bị lỗi do nguồn nguyên liệu không đạt, gây thiệt hại đáng kể cho dự án.

Anh Khoa (bìa trái) chụp hình kỷ niệm cùng anh Thuận. Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, Thuận không bỏ cuộc mà kiểm soát lại toàn bộ quy trình đầu vào, cải tiến sản phẩm và tiếp tục phát triển thị trường. Nhờ đó, Cà Mèn dần được phân phối rộng rãi tại nhiều điểm bán ở Mỹ thông qua các đối tác minh bạch và đáng tin cậy.

“Thuận thường tham gia các talkshow chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, kể lại hành trình, thất bại và bài học của mình” - anh Khoa nói.

Anh Khoa cho biết bản thân anh cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ thực tế từ Thuận. Anh Thuận từng hướng dẫn cách chuẩn bị hồ sơ gọi vốn, trình bày dòng tiền và định giá doanh nghiệp để thuyết phục nhà đầu tư, những chia sẻ này đã giúp anh rất nhiều trong quá trình phát triển dự án Làng Mướp.

"Cách đây khoảng một tuần, tôi có biết một người chú đã đề nghị hỗ trợ dự án của bạn, nhưng chưa kịp sắp xếp cuộc gặp thì bạn đã ra đi. Nhiều dự định vẫn chưa kịp làm..." - anh Khoa bộc bạch.

Dù anh Thuận đã ra đi, tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm với cộng đồng của Thuận Cà Mèn vẫn còn hiện hữu trong từng sản phẩm, câu chuyện và trong lòng những người bạn như anh.