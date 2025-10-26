An ninh trật tự

Nhiều cảnh sát xuất hiện ở nhà riêng của 1 doanh nhân tại Thanh Hóa

(PLO)- Nhiều Cảnh sát Cơ động, Hình sự, Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa phong tỏa tuyến phố Dương Đình Nghệ, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa xuất hiện tại nhà của một doanh nhân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
Hàng chục cảnh sát xuất hiện tại nhà riêng của 1 doanh nhân ở Thanh Hóa. Clip: ĐẶNG TRUNG
Hàng chục cảnh sát khám xét nhà riêng của 1 doanh nhân ở Thanh Hóa -5.jpg
Khoảng 15g30 chiều 26-10, nhiều cảnh sát phong tỏa tuyến phố Dương Đình Nghệ, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, xuất hiện tại nhà riêng của một doanh nhân.
Hàng chục cảnh sát khám xét nhà riêng của 1 doanh nhân ở Thanh Hóa -3.jpg
Lực lượng chức năng xuất hiện bên ngoài ngôi nhà số 90, đường Dương Đình Nghệ, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.
Hàng chục cảnh sát khám xét nhà riêng của 1 doanh nhân ở Thanh Hóa -9.jpg
Theo đó căn nhà này thuộc sở hữu của một doanh nhân tên B có tiếng và kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác nhau trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Hàng chục cảnh sát khám xét nhà riêng của 1 doanh nhân ở Thanh Hóa -7.jpg
Nhiều cảnh sát giao thông trên tuyến phố này để điều tiết giao thông, bảo vệ an ninh trật tự.
Hàng chục cảnh sát khám xét nhà riêng của 1 doanh nhân ở Thanh Hóa -6.jpg
Có rất nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi
Hàng chục cảnh sát khám xét nhà riêng của 1 doanh nhân ở Thanh Hóa -0.jpg
Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa chưa có thông tin chính thức về việc này.
Hàng chục cảnh sát khám xét nhà riêng của 1 doanh nhân ở Thanh Hóa -.jpg
Hình ảnh phía bên ngoài ngôi nhà 90 Dương Đình Nghệ tại thời điểm công an xuất hiện.
Khám xét nhà riêng.jpg
Theo ghi nhận của PLO, công an xuất hiện tại nhà riêng của doanh nhân kéo dài từ khoảng 15g30 đến khoảng 17g30 phút vẫn chưa chưa kết thúc.
Hàng chục cảnh sát khám xét nhà riêng của 1 doanh nhân ở Thanh Hóa -2.jpg
Cũng thời điểm nêu trên lực lượng công an cũng có mặt trên tuyến phố Triệu Quốc Đạt, đáng chú ý nhiều cảnh sát cơ động có mặt bên ngoài ngôi nhà 106.
Hàng chục cảnh sát khám xét nhà riêng của 1 doanh nhân ở Thanh Hóa -4.jpg
Không chỉ ở hai điểm nêu trên, nhiều cảnh sát cơ động cũng xuất hiện bên ngoài ngôi nhà 136 Triệu Quốc Đạt.

Trước đó, như PLO đã đưa tin, chỉ trong thời gian ngắn, Công an tỉnh Thanh Hóa liên tiếp triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức, bắt giữ hàng chục đối tượng có tiền án, tiền sự, hoạt động trong các lĩnh vực như cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, tổ chức đánh bạc, bảo kê...

Cùng với tội phạm hình sự, cơ quan Công an Thanh Hóa cũng khởi tố, bắt giữ một số cán bộ, doanh nhân có sai phạm nghiêm trọng.

ĐẶNG TRUNG
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#cảnh sát xuất hiện #Nhà Riêng #Hàng Chục Cảnh Sát #Doanh Nhân #Đại Ca Giang Hồ #Tuấn Thần Đèn #Thu Vệ Sĩ #Mạnh Gỗ #Vi Ngộ #Công an tỉnh Thanh Hóa

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm