Khám xét khẩn cấp nhà riêng của 'Mạnh gỗ' 06/09/2025 18:19

(PLO)- Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Mai (51 tuổi - tức Mạnh gỗ) để điều tra làm rõ về các hành vi buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép và đưa hối lộ.

Chiều 6-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Văn Mai (51 tuổi - tức Mạnh gỗ), tại số 91, Lê Lợi, phường Hạc Thành.

Nguyễn Văn Mai bị triệu tập để phục vụ điều tra các hành vi buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép và đưa hối lộ.

Hàng chục cảnh sát có mặt tại nhà "Mạnh gỗ".

Mạnh "gỗ" được xác định là cánh tay phải của Nguyễn Văn Vi (tức Vi Ngộ) – kẻ cầm đầu đường dây phạm pháp liên quan lâm sản, đã bị bắt trước đó.

Căn cứ tài liệu và dấu hiệu vi phạm, cơ quan điều tra đã triển khai lực lượng khám xét khẩn cấp nơi ở của Mạnh "gỗ".

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đọc lệnh khám xét khẩn cấp nhà riêng của đại ca giang hồ Mạnh "gỗ".

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ vai trò của Mai cùng các mắt xích liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.