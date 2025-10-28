Nam diễn viên Hong Kong quen thuộc với màn ảnh Việt qua đời 28/10/2025 13:20

Nam diễn viên gạo cội của Hong Kong Hứa Thiệu Hùng đã qua đời ở tuổi 77 do biến chứng liên quan bệnh ung thư, theo tờ South China Morning Post.

Người dẫn chương trình truyền hình Luisa Maria Leitao, một người bạn thân của ông, cho biết nam diễn viên qua đời tại Bệnh viện Dưỡng lão và Bệnh viện Hong Kong lúc 2 giờ 30 sáng 28-10 (giờ địa phương) .

“Ông Hứa ra đi trong vòng tay của gia đình và nhiều người bạn. Gia đình ông bày tỏ lòng biết ơn đến những người bạn đã đến thăm trong thời gian ông nằm viện, cũng như những người gọi điện hỏi thăm từ nước ngoài” - bà Leitao nói.

“Gia đình sẽ lo liệu tang lễ và sẽ có thông báo công khai sau” - bà cho biết thêm.

Diễn viên Hong Kong Hứa Thiệu Hùng. Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Hôm 27-10, hơn 20 nghệ sĩ đến thăm nam diễn viên tại bệnh viện, trong đó có Châu Nhuận Phát, Âu Dương Chấn Hoa, Lê Chỉ San, Huỳnh Tông Trạch, Ngô Trác Hy,..

Hứa Thiệu Hùng là diễn viên quen thuộc với màn ảnh Việt. Ông từng tham gia hàng loạt phim truyền hình và điện ảnh ở Hong Kong từ thập niên 1970 như Phượng hoàng lửa, Thiên Long Bát Bộ 1982, Anh hùng xạ điêu 1983, Lộc Đỉnh Ký 1984, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 1986, Kim ngọc mãn đường, Lưu kim tuế nguyệt, Chuyện chàng Vượng, Cạm bẫy,...

Ông có biệt danh “Benz Hùng” vì thường lái xe Mercedes-Benz đến trường quay.

Trước khi nhập viện, nam tài tử vẫn hoạt động tích cực trên mạng xã hội, tham gia một chương trình trực tuyến mang tên My Father is Seeking Joy cùng con gái.

Chương trình ghi lại những khoảnh khắc hai cha con dành thời gian bên nhau, cùng nấu ăn và chơi trò chơi điện tử.

Vợ nam diễn viên là người Singapore. Vài năm trước, ông từng chuyển đến sống Singapore cùng vợ và chia sẻ trong một chương trình truyền hình rằng ông mong muốn phát triển một công việc kinh doanh nhỏ tại quốc đảo này.