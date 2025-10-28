Nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, sức khoẻ ca sĩ Siu Black giờ ra sao? 28/10/2025 10:57

(PLO)- Ông Nguyễn Đức Hùng, chồng ca sĩ Siu Black cho biết, sau khi nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sức khoẻ của nữ ca sĩ hiện đã ổn định, tỉnh táo và đang nghỉ ngơi.

Thông tin với PLO vào sáng 28-10, ông Nguyễn Đức Hùng, chồng của ca sĩ Siu Black cho biết sức khoẻ của ca sĩ Siu Black đã hồi phục, chị đã tỉnh táo, lạc quan và tiếp xúc tốt, hiện đang nghỉ ngơi.

Bác sĩ điều trị cũng thông tin với gia đình ca sĩ Siu Black có thể ra viện trong 7 ngày.

Ca sĩ Siu Black đã hồi phục tỉnh táo và tiếp xúc tốt, hiện đang nghỉ ngơi sau khi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: FBNV

Trước đó, vào chiều 27-8, thông tin ca sĩ Siu Black đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai trong tình trạng nguy kịch khiến cho khán giả và những người yêu mến nữ ca sĩ không khỏi lo lắng.

Theo chồng ca sĩ Siu Black, nữ ca sĩ được chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn 5, kèm theo suy tim và tràn dịch màng phổi. Bên cạnh đó, ca sĩ Siu Black cũng mất ý thức, không còn nhận biết, không ăn uống được và phải nằm phòng hồi sức tích cực (ICU) để được theo dõi.

Khoảng 9 ngày trước, nữ ca sĩ nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Vạn Gia An (Kon Tum cũ, nay là Quảng Ngãi) do sức khỏe yếu, sau đó được chuyển sang Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai khi tình trạng chuyển nặng. Nữ ca sĩ bị suy tim, tràn dịch phổi nặng, không nói được.

Ca sĩ Siu Black được mệnh danh là "họa mi núi rừng Tây Nguyên" với giọng hát mạnh mẽ qua các ca khúc: Đôi mắt Pleiku, Ly cà phê Ban Mê, Ngọn lửa cao nguyên…

Các bác sĩ đang tiến hành hội chẩn và can thiệp khẩn cấp, bao gồm thủ thuật chọc dò để rút dịch khỏi màng tim và màng phổi, ổn định hô hấp và tuần hoàn trước khi chạy thận nhân tạo.

Cách đây 2 tháng, giọng ca sinh năm 1967 từng nhập viện vì hạ đường huyết, sau đó hồi phục và tiếp tục đi hát. Tuy nhiên, bệnh thận khi ấy đã âm thầm tiến triển đến giai đoạn cuối.

Về chi phí điều trị, gia đình gặp nhiều khó khăn nhưng may mắn Siu Black có bảo hiểm y tế nên được hỗ trợ phần nào.

Siu Black sinh năm 1967 tại Kon Tum (nay là Quảng Ngãi), là người dân tộc Ba Na, được mệnh danh là "họa mi núi rừng Tây Nguyên" với giọng hát mạnh mẽ qua các ca khúc: Đôi mắt Pleiku, Ly cà phê Ban Mê, Ngọn lửa cao nguyên…