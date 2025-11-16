Độc giả Việt thích thú khi xem sách không lời đến từ Hàn Quốc 16/11/2025 17:27

(PLO)- Hai cuốn Cơn sóng và Cái bóng của nghệ sĩ Suzy Lee (Hàn Quốc) đã có mặt tại Việt Nam.

Ngày 16-11, nhân dịp ra mắt hai cuốn sách tranh không lời Cơn sóng và Cái bóng của nghệ sĩ Suzy Lee, Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp với The Initiative of Children’s Book Creative Content (ICBC) và VYMI Ensemble tổ chức chương trình trò chuyện nghệ thuật “Những câu chuyện bên kia khoảng lặng”.

Cuộc trò chuyện được mở ra từ câu hỏi “Khi ngôn từ không hiện diện, chúng ta sẽ kể những câu chuyện như thế nào?” và nối dài bằng những suy tư về trí tưởng tượng, đường nét, nhịp điệu và các khoảng lặng – những yếu tố nhỏ bé nhưng tạo nên ngôn ngữ riêng của nghệ thuật không lời, đặc biệt là âm nhạc cổ điển và sách tranh không lời.

Lựa chọn cuốn sách Cơn sóng làm mạch nguồn cảm hứng, chương trình gửi tới khán giả lời mời bước qua ranh giới của lời kể để lắng nghe những câu chuyện được đánh thức từ hình ảnh và âm thanh.

Giám tuyển sách thiếu nhi Phạm Thị Hoài Anh dẫn dắt khán giả lật mở từng trang 'Cơn sóng'. Ảnh: VIẾT THỊNH

“Những câu chuyện bên kia khoảng lặng” tạo kết nối giữa sách tranh của Suzy Lee và âm nhạc từ Dàn nhạc Giao hưởng trẻ Việt Nam (VYMI), gợi mở không gian thưởng thức nơi mỗi người tự tìm thấy tiếng thì thầm của câu chuyện trong lòng mình.

Trong phần trò chuyện về sách, giám tuyển sách thiếu nhi Phạm Thị Hoài Anh dẫn dắt khán giả lật mở từng trang Cơn sóng, quan sát những chuyển động tinh tế của cảm xúc qua góc nhìn, nhịp thở và những khoảng lặng trong minh họa.

Cấu trúc vật lý của cuốn sách được Suzy Lee khai thác như một ngôn ngữ kể chuyện riêng, tạo ra những đường biên bất ngờ, những ranh giới giữa hiện thực và tưởng tượng, giữa giới hạn và tự do, giữa điều ta thấy và điều khiến ta rung động.

Câu chuyện của âm nhạc được giám tuyển Phan Đỗ Phúc tiếp nối trong chương trình. Các nghệ sĩ của VYMI Ensemble trình diễn những khúc biến tấu nhằm khám phá cách một ý tưởng âm nhạc đơn giản có thể trở thành vùng mở của tưởng tượng, đối thoại và trò chơi.

Mỗi tác phẩm trở lại cùng một đường nét giai điệu, từ đó mở ra những khả thể mới về màu sắc, nhịp điệu và ý nghĩa. Cách tiếp cận này phản chiếu kỹ thuật kể chuyện trong “Cơn sóng”, nơi một đường nét, một chủ đề được lặp lại và đào sâu để mở rộng không gian cảm nhận xung quanh.

Âm nhạc và sách tranh không lời vận hành trên nguyên tắc tối giản, sử dụng nhịp, hình và khoảng trắng để mở đường vào chiều sâu cảm thụ. Những yếu tố này tạo nên mối liên kết tự nhiên giữa hai loại hình nghệ thuật trong chương trình.

Độc giả Việt Nam nói về nội dung trong sách không lời. Ảnh: VIẾT THỊNH

Suzy Lee được biết đến như một nghệ sĩ bậc thầy trong sáng tạo sách tranh không lời. Các tác phẩm của cô sử dụng nét vẽ chì than đơn giản nhưng giàu năng lượng, kết hợp cùng gam màu tương phản mạnh mẽ. Sách của Suzy Lee không có lời dẫn.

Cô để khoảng trống cho độc giả, đặc biệt là trẻ em, suy nghĩ, tưởng tượng và kể lại câu chuyện theo cách của riêng mình. Nhờ đặc điểm phi ngôn ngữ, sách tranh của Suzy Lee không vướng rào cản văn hóa hay ngôn ngữ, từ đó tiếp cận độc giả ở nhiều quốc gia.

Cơn sóng đưa người đọc đến bãi biển rộng mở với những trò đùa của một cô bé giữa màu xanh của biển và sóng.

Cái bóng lại dẫn người xem vào căn phòng tối, nơi thế giới thực và tưởng tượng hòa quyện trong những chuyển động đuổi bắt thú vị.

Hai tác phẩm này thuộc “Bộ ba ranh giới” của Suzy Lee, trong đó tác giả tận dụng gáy sách – “ranh giới” vật lý giữa các trang liền kề – để kể những câu chuyện về cách các thế giới gặp gỡ, hòa tan, và về những đường biên của tưởng tượng, hiện thực, giới hạn và tự do.

Sách tranh không lời mở ra một thế giới nơi mỗi độc giả là người đồng sáng tạo. Không có câu trả lời duy nhất. Người đọc cần huy động các giác quan để nhìn, lật, chạm, xoay, tư duy, tưởng tượng và lý giải.

Chính điều đó làm nên sức sống đặc biệt của loại hình sách này và khiến nó trở thành không gian trải nghiệm rộng mở cho cả trẻ em lẫn người lớn.