Độc lạ kỷ lục 100 món ngon từ sợi gạo và bún tại TP.HCM 20/11/2025 15:53

(PLO)- Kỷ lục 100 món ngon từ sợi gạo đã thể hiện rõ sự phong phú của ẩm thực Việt Nam, với các món ăn trải dài từ Bắc đến Nam.

Sáng 20-11, Chi hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn, Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát triển Ẩm thực Việt Nam và Hiệp hội Du lịch TP.HCM phối hợp tổ chức hoạt động xác lập kỷ lục 100 món ngon làm từ sợi gạo và bún. Đây là điểm nhấn quan trọng của Ngày hội Sợi gạo Việt lần thứ I năm 2025.

Ngày hội Sợi gạo Việt năm nay quy tụ hàng trăm đầu bếp, nghệ nhân ẩm thực và các đơn vị sản xuất, kinh doanh sản phẩm từ gạo. Trong đó, hoạt động xác lập kỷ lục 100 món ngon từ sợi gạo và bún được xem là điểm nhấn độc đáo, thể hiện sự đa dạng của văn hóa ẩm thực Việt.

Xác lập kỷ lục món ngon làm từ sợi gạo và bún là điểm nhấn của của ngày hội Sợi gạo Việt lần thứ I-2025.

Toàn bộ 100 món xác lập kỷ lục gồm các món nổi bật thuộc nhiều nhóm khác nhau như: phở chua Lào Cai, phở vịt Cao Bằng, canh cá Quỳnh Côi, bún chả cá lăng Hà Nội, bún thang, bún cá Quy Nhơn, bánh canh hẹ Phú Yên, bún kèn Hà Tiên, pizza hủ tiếu Cần Thơ.

Các đầu bếp thể hiện kỹ thuật chế biến trong hoạt động xác lập kỷ lục.

Bà Trần Thị Hiền Minh, Phó Chủ tịch Hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn, cho biết 100 món từ sợi gạo là thử thách kỹ thuật nhưng cũng là cách tôn vinh giá trị truyền thống.

"Các nghệ nhân và đầu bếp thực hiện từng món, giữ đúng tinh thần vùng miền và sáng tạo theo xu hướng hiện đại. Việc xác lập kỷ lục không chỉ khẳng định bản sắc, kỹ thuật chế biến của đầu bếp Việt mà còn góp phần đưa ẩm thực Việt vươn ra quốc tế và truyền cảm hứng sáng tạo cho giới trẻ", bà Minh nói.

Hàng trăm món ăn độc đáo từ sợi gạo và bún tạo nên kỷ lục ẩm thực Việt Nam.

Đại diện Ban tổ chức, bà Nguyễn Thị Bính, Giám đốc Công ty Nguyễn Bính, cho biết rất trân trọng cơ hội đồng hành cùng Ngày hội Sợi gạo Việt để lan tỏa tinh hoa ẩm thực và giá trị truyền thống.

Bà Bính cho rằng các chương trình tôn vinh ẩm thực giúp khơi dậy niềm tự hào và truyền cảm hứng sáng tạo cho đầu bếp trẻ. Nhiều năm qua, bà trăn trở vì nghề truyền thống mai một và sản phẩm sạch chưa được biết đến rộng rãi. Sự kiện giúp đưa giá trị làng nghề đến gần người tiêu dùng, đồng thời khuyến khích lựa chọn sản phẩm Việt để gìn giữ và phát triển bền vững.

Ngày hội Sợi gạo lần thứ 1 sẽ diễn ra từ ngày 20-11 đến 23-11, sự kiện được kỳ vọng mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.