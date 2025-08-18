Đối tượng tấn công Thượng úy Cảnh sát Cơ động bị tuyên tử hình 18/08/2025 22:08

Chiều 18-8, tại cơ sở 1 đặt tại phường Bà Rịa, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Dương Hữu Trí (38 tuổi, ngụ phường Tam Thắng, TP.HCM) mức án tử hình về tội giết người; 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích; 3 năm tù về tội hủy hoại tài sản và 2 năm tù về tội chống người thi hành công vụ. Tổng hợp hình phạt bị cáo Trí phải chấp hành mức án là tử hình.

Theo cáo trạng, bị cáo Trí là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và là đối tượng quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú do UBND phường 7, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây (nay là phường Tam Thắng, TP.HCM) quản lý từ ngày 19-6-2023-19-6-2025.

Theo quy định, công an phường định kỳ hoặc đột xuất tổ chức xét nghiệm (test) ma túy đối với Trí. Khoảng hơn 7 giờ ngày 3-3-2025, công an phường phân công lực lượng gồm bốn cán bộ đi trên hai xe máy (trong đó có một xe của công an phường) đến trước nhà Trí mời Trí test ma túy. Tuy nhiên Trí không chấp hành mà còn có hành vi chống đối, vào lấy 2 con dao nhỏ ở trong nhà chạy ra đuổi, tấn công lực lượng công an. Trí dùng dao đâm vào sau lưng một cán bộ công an phường. May mắn cán bộ này đã kịp thời né nên chỉ bị rách áo.

Một chiếc xe của công an phường bị Trí đốt cháy thời điểm xảy ra vụ việc. Ảnh: CA

Mặc dù được lực lượng công an phường vận động, giải thích nhưng Trí không dừng lại mà tiếp tục chửi bới. Sau đó, Trí đi bộ đến vị trí 2 xe máy của lực lượng công an phường dựng trước cửa nhà mình và lấy trong giỏ xe một điện thoại của cán bộ công an phường và ném vào tường làm hư hỏng. Chưa dừng lại, Trí còn mở nắp bình xăng 2 xe máy, xô đổ để xăng tràn ra ngoài rồi vào nhà lấy bật lửa quay ra châm đốt cháy xe. Sau đó, Trí quay vào nhà đóng cửa cố thủ ở trong nhà.

Lúc này, công an phường và người dân xung quanh đã dập tắt đám cháy nhưng 2 xe máy vẫn bị hư hỏng nặng. Để đảm bảo an toàn, công an phường đã vận động, đưa bố mẹ Trí ra khỏi nhà. Trong lúc đồng chí Lê Anh Tuấn, cán bộ công an phường đóng cửa sắt và khóa ngoài thì bị Trí dùng nước sôi tạt thẳng vào người gây bỏng.

Bị cáo Dương Hữu Trí tại phiên tòa. Ảnh: TG

Nhận thấy Trí có hành vi chống đối quyết liệt, cần ngăn chặn Trí tiếp tục phạm tội nên công an tỉnh đã triển khai lực lượng Cảnh sát Cơ động đến hiện trường. Chính quyền địa phương cũng đã triển khai nhiều biện pháp đối thoại, vận động Trí nhưng không có hiệu quả. Lúc này, Trí có những hành động manh động hơn đồng thời la hét đe dọa nếu ai xông vào nhà Trí sẽ cho nổ, đốt nhà.

Tổ Cảnh sát Cơ động trong đó có Thượng úy Nguyễn Ngọc Minh Nhật được điều động tới hiện trường. Trong lúc đấu tranh, ngăn cản hành vi côn đồ của Trí, Thượng úy Nguyễn Ngọc Minh Nhật đã bị Trí dùng dao tấn công khiến thượng úy Nhật tử vong sau đó.

Trí đã nhanh chóng bị công an bắt giữ để điều tra. Hành vi côn đồ của Trí còn khiến cán bộ công an phường Lê Anh Tuấn bị bỏng với tỷ lệ thương tích 2%; một cán bộ khác bị thương ở tay; hủy hoại 2 xe máy, một điện thoại tổng cộng hơn 11 triệu đồng.