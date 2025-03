Đơn vị quản lý Quốc lộ 51, Phòng CSGT kiểm tra vạch kẻ đường bị phản ánh chưa hợp lý 22/03/2025 05:54

Ngày 21-3, Văn phòng Quản lý Đường bộ IV (Khu quản lý Đường bộ IV, Cục Đường bộ Việt Nam) cùng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị TP Phú Mỹ cùng Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu đã có buổi làm việc tại Cửa hàng Xăng dầu số 12 (Quốc lộ 51- gần chùa Vạn Thông, phường Phước Hòa) để kiểm tra, xử lý phản ánh liên quan bất cập của vạch kẻ đường đoạn Km50+660 (T) – đoạn trước cửa hàng xăng dầu trên.

Chỉ một cửa hàng xăng dầu trên Quốc lộ 51 có bất cập

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công ty Cổ phần xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu thông tin về hoạt động kinh doanh của cửa hàng xăng dầu số 12 thuộc quản lý của công ty. Theo đó, cây xăng đã xây dựng ở đây từ lâu. Vạch kẻ đường đơn nét liền màu trắng qua phía trước cửa hàng xăng dầu số 12 có sau thời điểm cây xăng đi vào hoạt động.

Trước đây, tài xế các phương tiện vẫn vào đổ xăng bình thường nhưng khoảng hai tháng trở lại đây, có người dân, tài xế vào phản ánh với nhân viên việc ghé vào cửa hàng đổ xăng thì sau đó nhận thông báo phạt nguội. Xe của một số đối tác có ký hợp đồng với cửa hàng thường ghé để đổ xăng cũng bị phạt nguội.

Công ty đã kiểm tra và ghi nhận vạch kẻ đường đoạn qua cây xăng chưa hợp lý. Điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của cửa hàng mà còn ảnh hưởng đến người dân và khách hàng có nhu cầu mua xăng dầu. Do đó, công ty đã làm đơn gửi Sở Xây dựng kiến nghị xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

Hệ thống camera an ninh được bố trí trên Quốc lộ 51 gần cửa hàng xăng dầu số 12. Ảnh: TK

Ông Tiền Thiên Thanh, Trưởng phòng Kinh doanh tổng hợp Công ty Cổ phần Xăng dầu dầu khí Vũng Tàu (phụ trách các cửa hàng bán lẻ xăng dầu) bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng tạo điều kiện cho cây xăng hoạt động kinh doanh bình thường, người dân ghé đổ xăng thuận lợi và chấp hành đúng quy định pháp luật.

Công ty có 7 cửa hàng trên dọc tuyến Quốc lộ 51, phía trước các cửa hàng khác đều có vạch kẻ nét đứt màu trắng để xe ra - vào thuận lợi, không gặp tình trạng như cửa hàng số 12. Ngoài ra, qua khảo sát của công ty thì cửa hàng xăng dầu của các đơn vị khác trên địa bàn cũng không gặp tình huống như vậy.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Phó văn phòng Quản lý đường bộ IV đã thông tin và giải thích về việc tổ chức giao thông trên Quốc lộ 51, đặc biệt là đoạn qua cửa hàng xăng dầu số 12.

Đồng thời thông tin các quy định liên quan đến đấu nối đường vào cây xăng qua các giai đoạn cũng như yêu cầu công ty cung cấp một số hồ sơ pháp lý liên quan. Đơn vị sẽ xem xét, đề xuất cấp trên xem xét điều chỉnh vạch kẻ đường để tạo thuận lợi cho người dân.

Sau khi có phản ánh của người dân, các cơ quan nhà nước đã nhanh chóng phối hợp đi kiểm tra thực tế tại Quốc lộ 51 đoạn qua cửa hàng xăng dầu ở Phú Mỹ

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng thông tin thêm việc tổ chức giao thông trên Quốc lộ 51 cũng như nguy cơ mất an toàn giao thông, tai nạn xảy ra trên tuyến; lý giải việc sử dụng vạch kẻ đường đơn nét liền màu trắng tại khu vực này nhằm đảm bảo an toàn giao thông - nơi tiếp giáp với khu vực cảng và khu công nghiệp có nhiều xe trọng tải lớn lưu thông.

Trước phản ánh của người dân, Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ rà soát, thống kê các trường hợp bị phạt nguội tại khu vực này để có phương án xử lý phù hợp. Ngoài ra, sau khi gửi thông báo phạt nguội, phòng sẽ mời từng trường hợp lên làm việc, xác minh thông tin, nếu đúng có lỗi thì mới ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính…

Phòng Cảnh sát Giao thông cũng sẽ có kiến nghị đề xuất đơn vị quản lý Quốc lộ 51 xem xét điều chỉnh vạch kẻ đường cho phù hợp để đảm bảo an toàn giao thông, người dân tuân thủ đúng quy định pháp luật mà vẫn thuận lợi trong việc ra vào đổ xăng.

Vạch kẻ liền màu trắng kéo dài hơn 500m

Trước đó, PLO có bài phản ánh vạch kẻ liền màu trắng trước cửa hàng xăng dầu số 12 bất hợp lý. Gần đây, khi hệ thống camera giám sát giao thông trên Quốc lộ 51 được lắp đặt và đi vào hoạt động đã ghi nhận hình ảnh nhiều xe ô tô khi rẽ phải vào cửa hàng trên đã vô tình vi phạm quy định do đè vạch kẻ liền.

Vạch kẻ liền màu trắng đoạn qua cửa hàng xăng dầu số 12 bắt đầu từ đèn tín hiệu giao thông nút trước đó, kéo dài khoảng hơn 500m đến đèn tín hiệu giao thông ngay cổng chùa Vạn Thông - lối rẽ vào đường Phước Hòa - Cái Mép. Như vậy, các tài xế muốn vào đổ xăng tại cửa hàng số 12 thì chạy xe như thế nào cũng vi phạm.

Vạch kẻ liền màu trắng kéo dài hơn 500m. Chụp lại từ Google Map

Bên cạnh đó, không chỉ tài xế vào đổ xăng có nguy cơ bị phạt nguội cao mà người dân gần đó có xe ô tô cũng như một số công ty vận tải ở đoạn này đều phải chạy xe cán qua vạch liền để nhập vào làn ô tô và ngược lại.