Đồng Nai: Bắt giữ nghi can cướp giật 40 tờ vé số 14/10/2025 18:07

(PLO)- Sau 2 ngày xảy ra vụ việc, Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ nghi can cướp giật 40 tờ vé số của người bán vé số dạo.

Chiều 14-10, Công an xã Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) đã bắt giữ PTT (42 tuổi, ngụ xã Xuân Phú) để điều tra về hành vi cướp giật 40 tờ vé số của người đi bán vé số dạo.

Người đàn ông (mặc áo thun xám) bị bắt giữ khi cướp giật vé số. Ảnh: CA.

Trước đó, ngày 12-10, mạng xã hội Facebook lan truyền clip ghi lại một người đàn ông đi xe máy xe máy dừng lại hỏi mua vé số của một người già bán vé số dạo. Khi người bán vé số vừa đưa xấp vé số thì người này giật lấy và bỏ chạy.

Clip chia sẻ trên mạng gây bức xúc trong dư luận.

Nhận được thông tin về vụ việc, Công an xã Xuân Lộc đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chỉ đạo tập trung lực lượng điều tra. Sau 2 ngày công an đã xác định được nghi can và bắt giữ T cùng tang vật là chiếc xe máy.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.