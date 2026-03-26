Đồng Nai huỷ bỏ thành lập cụm công nghiệp gần 50 ha 26/03/2026 15:49

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định về việc bãi bỏ quyết định trước đó của UBND tỉnh ký ngày ngày 24-10-2017 về việc thành lập cụm công nghiệp Vĩnh Tân (xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu cũ) nay là xã Tân An do Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ An Thiên Lý làm chủ đầu tư.

UBND tỉnh Đồng Nai giao UBND xã Tân An có trách nhiệm công bố quyết định và chủ đầu tư có trách nhiệm về rủi ro, chi phí phát sinh trong toàn bộ quá trình triển khai dự án.

Chủ đầu tư cũng có trách nhiệm nộp lại các bản chính quyết định thành lập cụm công nghiệp Vĩnh Tân trước ngày 30-3 cho Sở Công thương.

Theo thông tin từ Sở Công thương, cụm công nghiệp Vĩnh Tân có quy mô gần 50 ha. Ngày 24-10-2017 UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định thành lập cụm công nghiệp Vĩnh Tân và giao cho Công ty TNHH XD & DV An Thiên Lý chủ đầu tư. Chủ đầu tư dự án đã lập hồ sơ chủ trương đầu tư từ tháng 7-2018.

Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành vì trong 49,8 ha đất quy hoạch cụm công nghiệp có khoảng 21 ha chuyển mục đất trồng lúa sang đất công nghiệp nên UBND tỉnh xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra hơn 1,1 ha là đất có nguồn gốc do UBND xã Vĩnh Tân quản lý.

Do vướng pháp lý, dự án đã kéo dài vì vậy UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định bỏ quyết định trước đó về việc thành lập cụm công nghiệp Vĩnh Tân.