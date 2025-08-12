Đồng Nai: Phạt người đăng sai sự thật trên mạng xã hội về bắt cóc trẻ em 12/08/2025 17:03

(PLO)- Người phụ nữ bị xử phạt hành chính khi đăng thông tin bịa đặt trên mạng xã hội, gây hoang mang trong nhân dân về sự việc bắt cóc trẻ em.

Công an xã Đồng Phú (tỉnh Đồng Nai) vừa xử phạt hành chính đối với bà T (30 tuổi) về về hành vi đăng tải thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân với mức phạt 7,5 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, trước đó, vào ngày 6-8, bà T đã đăng tải một video ghi lại hình ảnh xe khách kèm nội dung: “Bắt cóc nè mn cẩn thận nha mn ơi…, sợ quá ạ bắt cóc trẻ em”.

Cơ quan chức năng làm việc với bà T. Ảnh: CAĐP.

Bài viết này được đăng trên tài khoản facebook cá nhân của bà T, thu hút hơn 100 lượt chia sẻ và hơn 4.000 lượt xem.

Sau khi nắm thông tin, công an xã Đồng Phú đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Hình ảnh, video mà bà T đăng lên mạng xã hội là chiếc xe khách đang lưu thông trên đường ĐT741 (xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai) không liên quan đến bắt cóc trẻ em.

Qua vụ việc, công an xã Đồng Phú khuyến cáo người dân không đăng tải hoặc chia sẻ các thông tin bịa đặt, sai sự thật trên mạng xã hội khi chưa được kiểm chứng. Hành vi này không chỉ gây hoang mang trong cộng đồng mà còn vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.