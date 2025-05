Đốt cỏ gây cháy lan, thiêu rụi kho chứa đồ ở TP Thủ Đức 27/05/2025 18:55

Chiều 27-5, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường An Phú, TP Thủ Đức điều tra nguyên nhân vụ cháy kho chứa đồ xảy ra trên đường số 17.

Hiện trường vụ cháy.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, một số người dân đốt cỏ, rác trong khu vực. Tuy nhiên, ngọn lửa đã gặp gió lớn, lan nhanh sang một kho chứa đồ gần đó và bùng phát dữ dội.

Phát hiện đám cháy, người dân xung quanh đã dùng bình chữa cháy mini cố gắng dập lửa nhưng bất thành. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa lan rộng, cột khói đen bốc cao hàng chục mét, bao trùm khu vực.

Vụ cháy khiến kho chứa đồ bị thiêu rụi.

Lực lượng Cảnh sát PCCC TP.HCM nhanh chóng điều động phương tiện, cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, khống chế ngọn lửa. Đám cháy được dập tắt sau đó, không gây thiệt hại về người.

Tuy nhiên, toàn bộ kho chứa đồ đã bị lửa thiêu rụi, chỉ còn trơ khung sắt. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Vụ việc đang được Công an TP Thủ Đức tiếp tục điều tra, làm rõ.