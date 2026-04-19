Đốt nhà vợ nhưng thoát án tù giam vì cha có huy chương giải phóng 19/04/2026 06:18

(PLO)- HĐXX sửa án sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo H (người đốt nhà vợ) 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo, vì người này cung cấp thêm được tình tiết giảm nhẹ mới là cha có huy chương chiến sỹ giải phóng.

Cổng thông tin điện tử TAND Tối cao vừa công bố Bản án phúc thẩm số 56/2026/HSPT ngày 5-3-2026 của TAND tỉnh Đắk Lắk về vụ án hủy hoại tài sản do bị cáo H thực hiện.

Nghi vợ nói dối nên đốt nhà

Theo bản án, H và T đăng ký kết hôn với nhau năm 2011 và sống chung tại căn nhà là tài sản riêng của chị T.

Tối ngày 1-4-2025, H đến nhà em vợ là anh M để ăn uống. Đến khoảng 23h cùng ngày H về nhà, thấy điện trong nhà đã tắt nên gọi điện thoại cho chị T mở cửa nhưng chị T nói đang ở nhà anh M.

Do vừa mới từ nhà anh M về, nên H biết chị T nói dối mình. Vì vậy, H quay lại nhà anh M thì gặp chị T đang đứng trên đường gần nhà anh M. Sau đó, H và chị T vào nhà anh M nói chuyện thì hai người xảy ra cãi vã, chị T bỏ vào phòng ngủ nhà anh M khoá cửa trong.

H đứng ngoài phòng ngủ nói đe doạ chị T “Mày có ra ngoài không, mày không ra thì tao về đốt nhà” nhưng chị T không mở cửa. Do bực tức, H liền điều khiển xe về nhà. Khi về nhà, H lấy tấm nệm cao su non đặt lên bộ bàn ghế gỗ để ở phòng khách rồi dùng khò ga mini có sẵn trên sân nhà đốt tấm nệm.

Khi tấm nệm đã bốc cháy, H đi ra đường gọi điện cho anh M báo việc mình đã đốt nhà chị T rồi điều khiển xe mô tô bỏ đi. Hậu quả, căn nhà và tài sản trong nhà của chị T bị cháy hư hỏng.

Tại bản kết luận định giá, tổng trị giá tài sản bị thiệt hại trị giá là hơn 34 triệu đồng. VKS truy tố H về tội hủy hoại tài sản.

Xử sơ thẩm ngày 27-11-2025, TAND Khu vực 7 - Đắk Lắk tuyên phạt H 1 năm tù về tội hủy hoại tài sản.

Sau đó, H kháng cáo, đề nghị cấp phúc thẩm xem xét, giảm nhẹ hình phạt và xin cho hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, H đã khai nhận toàn bộ hành vi mà bị cáo đã thực hiện cơ bản đúng như nội dung vụ án đã được tóm tắt nêu trên.

VKS cho rằng tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử H phạm tội hủy hoại tài sản là có căn cứ, đúng người, đúng tội. Mức hình phạt 1 năm tù đối với bị cáo là thoả đáng, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội.

Tại tòa phúc thẩm, bị cáo cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ mới (cha bị cáo được thưởng huy chương chiến sỹ giải phóng) nên VKS đề nghị chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm theo hướng giữ nguyên mức hình phạt tù nhưng cho bị cáo hưởng án treo kèm thời gian thử thách.

Nhận định của tòa phúc thẩm

HĐXX phúc thẩm cho rằng mức hình phạt 1 năm tù mà cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo là tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Tuy nhiên, tại cấp phúc thẩm, bị cáo cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ mới (cha bị cáo được thưởng huy chương chiến sỹ giải phóng) quy định tại Khoản 2 Điều 51 BLHS.

Xét thấy, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm b, h, i, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 BLHS, bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng nên cần áp dụng thêm Khoản 1, Khoản 2, Khoản 5 Điều 65 BLHS, không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho bị cáo tự cải tạo, dưới sự giám sát của gia đình và chính quyền địa phương cũng đủ tác dụng giáo dục, răn đe đối với bị cáo.

Căn cứ điểm b Khoản 1 Điều 355; điểm e Khoản 1 Điều 357 BLTTHS chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm theo hướng giữ nguyên mức hình phạt tù nhưng cho bị cáo hưởng án treo, kèm thời gian thử thách.

Với các lẽ trên, HĐXX phúc thẩm tuyên phạt bị cáo H 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội hủy hoại tài sản. Thời gian thử thách là 2 năm kể từ ngày tuyên án phúc thẩm. Giao bị cáo H cho UBND xã E, tỉnh Đắk Lắk giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.