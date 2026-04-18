Dụ cô gái về nhà nhờ giúp việc rồi giở trò đồi bại, cưỡng đoạt tài sản 18/04/2026 12:10

(PLO)- Lê Đức Anh tại TP Đà Nẵng bị bắt để điều tra về hành vi hiếp dâm và cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 18-4, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Đức Anh (26 tuổi, ngụ phường Thanh Khê, Đà Nẵng). Đối tượng bị điều tra về hành vi hiếp dâm và cưỡng đoạt tài sản.

Lê Đức Anh bị bắt giữ để điều tra. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 8-4, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của chị Đ.N.T (22 tuổi, ngụ phường Thanh Khê) tố cáo bị Anh cưỡng bức quan hệ và chiếm đoạt tài sản tại nhà riêng của đối tượng.

Sau khi gây án, Anh rời khỏi địa phương nhằm trốn tránh sự truy xét. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã phân công tổ công tác triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác minh và truy xét nóng.

Đến ngày 16-4, lực lượng trinh sát phát hiện Anh đang lẩn trốn tại địa bàn quận Liên Chiểu nên đã triệu tập về làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Anh khai nhận khoảng 8 giờ ngày 8-4 đã dùng thủ đoạn gian dối dụ chị T đến nhà nhờ giúp việc cá nhân. Khi nạn nhân vào phòng ngủ tầng 2, Anh đóng cửa, khống chế và thực hiện hành vi quan hệ trái ý muốn.

Sau đó, Anh ép chị T phải để lại điện thoại mới được rời khỏi nhà. Tối cùng ngày, Anh bán điện thoại này lấy 26 triệu đồng tiêu xài. Để che giấu hành vi, Anh mua lại một điện thoại khác tương tự gửi trả chị T.

Quá trình điều tra, công an thu giữ tang vật gồm: Một điện thoại iPhone 17 Pro Max 256GB; một điện thoại iPhone 17 Pro 256GB cùng nhiều đồ vật liên quan.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.