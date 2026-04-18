Bị cáo kêu oan, bị hại nói bị cáo không phải là người chém mình 18/04/2026 08:09

(PLO)- Trong phiên xét xử vụ cố ý gây thương tích ở Đắk Lắk, bị cáo kêu oan còn bị hại xác định người chém mình không phải bị cáo.

Ngày 17-4, thông tin từ TAND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã thụ lý đơn kháng cáo của bị hại và bị cáo liên quan đến một bản án sơ thẩm về tội cố ý gây thương tích.

Hai gia đình xô xát vì mẫu thuẫn đất đai

Trước đó, ngày 30-1, TAND khu vực 8 (tỉnh Đắk Lắk) tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Lý Thị Hoa (53 tuổi, ngụ xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) hai năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Vết thương ở tay ông Đông sau khi xảy ra xô xát. Ảnh: T.L

Bị hại trong vụ án là ông Ngô Trung Đông (65 tuổi, ngụ xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk).

Theo bản án sơ thẩm, gia đình ông Đông và bị cáo Hoa có đất rẫy giáp ranh với nhau thường xuyên xảy ra mâu thuẫn liên quan đến đường đi chung.

Khoảng 14 giờ ngày 12-6-2024, hai bên xảy ra cãi vã, xô xát. Trong lúc xô xát, bà Hoa cầm liềm chém một nhát trúng tay trái của ông Đông gây thương tích.

Bị chém, ông Đông nhặt một con rựa lên chém trúng nón lá bà Hoa đang đội nhưng không gây thương tích gì.

Theo kết luận giám định, ông Đông bị thương tích 16%. Trong đó, ông Đông có vết thương và vết mổ để lại sẹo nằm chéo mặt trước ngoài 1/3 dưới cẳng tay trái, bờ đều; mẻ 1/3 dưới xương quay cẳng tay trái.

Bản kết luận giám định vật gây thương tích của Trung tâm pháp y tỉnh Đắk Lắk kết luận: Phần lưỡi liềm là phần có khả năng gây ra được thương tích trên vùng cổ tay của ông Đông.

Bà Hoa bị bắt tạm giam từ ngày 14-10-2024 đến ngày 25-11-2024. Sau đó, bà Hoa được thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị cáo xác định bị hại không chém mình

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Hoa khai do bị hại tấn công, xô xát với bị cáo nên đã cầm cái liềm giơ lên để phòng vệ, không biết có gây thương tích cho ông Đông hay không.

Bị cáo Hoa cũng khai không có hành vi dùng liềm chém vào tay bị hại như cáo trạng đã truy tố và cho rằng mình bị oan sai.

Cái liềm bà Hoa mang theo tại thời điểm xảy ra xô xát. Ảnh: T.L

Người bào chữa cho bị cáo tranh luận, phần lưỡi của cái liềm dạng răng cưa nên không có khả năng gây ra vết thương bờ đều trên vùng cổ tay trái của ông Đông. Việc bị hại mẻ 1/3 dưới xương quay cẳng tay trái thì phải cần vật tác động có trọng lượng nặng hơn cái liềm.

Luật sư cũng cho rằng, việc cơ quan điều tra không tiến hành giám định con dao rựa và con dao thu giữ được trong vụ án có khả năng gây thương tích tại vùng cổ tay trái của bị hại hay không. Chỉ giám định cái liềm để xác định đây là vật gây thương tích đối với ông Đông là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

Cùng với nhiều lập luận khác, luật sư bào chữa cho bị cáo Hoa đề nghị HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Bị hại, ông Ngô Trung Đông và luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của ông đồng tình với ý kiến phía luật sư bào chữa cho bị cáo về việc đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Tại tòa, ông Đông xác định người gây ra thương tích đối với ông không phải bị cáo Hoa mà là con gái bà Hoa.

Theo lời khai của ông Đông, thời điểm xô xát, bà Hoa cầm liềm, con gái bà Hoa cầm rựa lao vào chém ông.

Ông Đông cũng như người bảo về quyền và lợi ích hợp pháp cho ông cho rằng, kết luận giám định pháp y xác định, bị hại có vết thương bờ đều, không nham nhở trên vùng cổ tay trái. Như vậy, hung khí là cái liềm của bà Hoa không thể gây ra vết thương này.

Ngoài ra, phía bị hại cho rằng cơ quan tố tụng chỉ truy tố, xét xử chỉ một mình bị cáo Hoa là bỏ lọt tội phạm.

Đại diện VKSND khu vực 8 (tỉnh Đắk Lắk) thì cho rằng việc oan sai đối với bị cáo là hoàn toàn không có căn cứ. Theo đại diện VKSND khu vực 8, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và kết quả xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa đã đủ căn cứ khẳng định bị cáo đã dùng cái liềm là hung khí nguy hiểm để gây thương tích cho bị hại.

Mặc dù, tại phiên tòa bị cáo không thừa nhận hành vi dùng liềm để chém vào cổ tay trái của bị hại. Tuy nhiên, lời khai của bị cáo và bị hại trong quá trình điều tra đều khẳng định việc bị cáo đã dùng liềm để chém vào cổ tay trái bị hại. Bị hại cũng thừa nhận việc này. Những lời khai này là hoàn toàn tự nguyện, không bị ai ép buộc nên đảm bảo tính khách quan.

Do đó, căn cứ vào thương tích, kết luận giám định, lời khai của bị cáo và bị hại và những người liên quan, đủ căn cứ để xác định bị cáo đã có hành vi dùng liềm để chém bị hại gây thương tích 16%, nên bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích.

Vì vậy, đại diện VKSND khu vực 8 đề nghị HĐXX không chấp nhận ý kiến của bị cáo và luật sư bào chữa cho bị cáo.

Đối với ý kiến của bị hại và luật sư, đại diện VKSND khu vực 8 cũng cho rằng không có căn cứ. Bởi vì, trước khi xảy ra hành vi gây thương tích thì bị cáo và bà My đã sử dụng liềm và dao để phát cỏ bờ ranh. Việc con gái bà Hoa giơ dao rựa lên là nhằm mục đích ngăn cản không cho ông Đông đánh mẹ mình là bị cáo Hoa.

Việc bị cáo Hoa gây thương tích cho ông Đông là bột phát, không có tác động giúp sức của con gái.

Theo HĐXX, lời luận tội và ý kiến tranh luận của đại diện VKSND đối với bị cáo, bị hại tại phiên tòa là có căn cứ pháp luật, nên cần chấp nhận.

HĐXX nhận định, tại phiên tòa bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội. Vì vậy, cần phải có hình phạt nghiêm, cách ly bị cáo ra ngoài đời sống xã hội một thời gian nhằm tác dụng trừng trị, giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt, có ý thức chấp hành pháp luật và đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoa mức án hai năm tù.