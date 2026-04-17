Bộ Công an đề xuất tiếp tục thu hẹp tội danh áp dụng án tử hình 17/04/2026 15:37

Bộ Công an đang xây dựng dự thảo hồ sơ chính sách sửa đổi Bộ luật Hình sự, với nhiều đề xuất thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Nhà nước. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội, tạo điều kiện để người phạm tội được tiếp tục lao động, cống hiến cho xã hội.

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là đề xuất tiếp tục thu hẹp phạm vi các tội danh áp dụng hình phạt tử hình.

Một bị cáo vừa bị kết án tử hình về tội giết người. Ảnh minh họa: THÙY DUNG

Cụ thể, theo Dự thảo Tờ trình chính sách dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ Công an tiếp tục thu hẹp phạm vi 10 tội danh còn áp dụng hình phạt tử hình trong Bộ luật Hình sự hiện hành, chỉ giữ lại hình phạt tử hình đối với các tội danh có tính chất “tội ác nghiêm trọng”, xâm phạm đến khách thể đặc biệt quan trọng, gây những hậu quả nặng nề về mặt kinh tế xã hội và an ninh con người - để phù hợp với xu hướng quốc tế, phù hợp với quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam là thành viên; phù hợp với tình hình, diễn biến tội phạm và tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam.

Lý giải nội dung này, Bộ công an cho biết chế tài hình phạt tử hình trong Bộ luật Hình sự đã thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Nhà nước đối với người phạm tội. Tuy nhiên, tội phạm áp dụng hình phạt tử hình vẫn còn rộng, chưa đáp ứng các chuẩn mực quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về quyền chính trị và dân sự mà Việt Nam là thành viên, trong đó khuyến cáo các quốc gia thành viên chỉ áp dụng hình phạt tử hình đối với các “tội ác nghiêm trọng”.

Ngoài ra, Bộ luật Hình sự hiện hành chưa quy định về việc khi hết thời hiệu thi hành bản án tử hình thì người bị kết án được chuyển xuống tù chung thân, gây khó khăn trong một số trường hợp.

Trước đó, Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2025 đã thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình, từ 18 tội danh giảm xuống còn 10 tội danh.