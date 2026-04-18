Bắt giam con rể dùng dao bầu tấn công gia đình vợ tại Lâm Hà 18/04/2026 18:07

(PLO)- Sau khi đánh đuổi vợ con, Nguyễn Xuân Bình mang theo dao bầu sang nhà cha mẹ vợ và tấn công hai người khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 18-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Xuân Bình (36 tuổi, trú xã Nam Ban Lâm Hà) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Bình. Ảnh: CTV

Theo hồ sơ ban đầu, tối 23-3-2026, do mâu thuẫn gia đình, Bình đã đánh đập vợ là chị N.T.T.V và đuổi vợ cùng hai con nhỏ ra khỏi nhà. Chị V và các con phải về tá túc tại nhà cha mẹ ruột ở thôn Đông Anh 2, xã Nam Ban Lâm Hà.

Sự việc tiếp tục diễn biến nghiêm trọng vào tối 11-4 khi Bình xông vào nhà cha mẹ vợ để hành hung chị V. Khi cha mẹ vợ đứng ra can ngăn, đối tượng đã rút dao bầu mang theo, tấn công hai người.

Hành vi bạo lực diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người, gây cảnh hoảng loạn cho gia đình. Hậu quả, bà H.T.T (mẹ vợ của Bình) cùng chồng bị nhiều thương tích, phải đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng an ninh và Công an xã Nam Ban đã nhanh chóng có mặt, khống chế và bắt giữ Bình tại chỗ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã hoàn tất các thủ tục giám định thương tích và đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm Nguyễn Xuân Bình theo quy định pháp luật.