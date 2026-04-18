Công ty Eden: Từ nghi án trốn thuế 12 tỉ đồng đến kết luận không phạm tội 18/04/2026 09:14

(PLO)- Vụ Công ty Eden trốn thuế 12 tỉ đồng có kết luận không phạm tội và thông báo kết thúc theo dõi đã khép lại quá trình tố tụng kéo dài hơn 6 năm.

Ban Nội chính Tỉnh ủy, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng (viết tắt là Ban Chỉ đạo) vừa có thông báo kết thúc theo dõi, chỉ đạo xử lý vụ án trốn thuế xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Eden (Công ty Eden).

Phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, căn cứ kết luận Phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo về kết thúc theo dõi, chỉ đạo đối với vụ án trốn thuế xảy ra tại Công ty Eden (phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết cũ) nay là phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng.

Đây là vụ việc kéo dài nhiều năm, với nhiều mốc tố tụng đáng chú ý, trước khi đi đến kết luận cuối cùng: Không đủ căn cứ cấu thành tội trốn thuế.

Theo hồ sơ, ngày 14-12-2019, Cục Thuế tỉnh Bình Thuận ban hành kết luận thanh tra thuế tại Công ty TNHH Eden và xác định Công ty có hành vi trốn thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp trong giai đoạn 2014-2018 với số tiền trốn thuế hơn 12 tỉ đồng.

Ngày 8-1-2020, Cục Thuế chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu trốn thuế tại Công ty này đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh để điều tra, làm rõ.

Qua điều tra xác minh, liên ngành tố tụng TP Phan Thiết xác định hành vi của Công ty TNHH Eden là hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, không phải là hành vi trốn thuế (không đủ cơ sở và không đủ căn cứ để xác định tội trốn thuế).

Mặt khác, trước khi Cục Thuế ban hành kết luận thanh tra thì Công ty Eden đã nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền hơn 12 tỉ đồng nên không gây ra thiệt hại cho ngân sách Nhà nước. Do vậy, hành vi của Công ty không cấu thành tội trốn thuế mà chỉ là vi phạm hành chính về thuế.

Ngày 27-2-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết ra Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự do hành vi của Công ty Eden không có cơ sở và không đủ căn cứ để xác định về tội trốn thuế và đã được VKSND Phan Thiết thống nhất tại bản kết luận kiểm sát ngày 7-5-2025.

Tại Phiên họp thứ 3, Ban Chỉ đạo đã giao Đảng ủy Công an tỉnh phối hợp với Đảng ủy VKSND tỉnh chỉ đạo Cơ quan CSĐT và VKSND tỉnh rà soát lại toàn bộ vụ án để báo cáo đề xuất. Ngày 8-2-2026, Cơ quan CSĐT có công văn gởi VKSND tỉnh có ý kiến, quan điểm giải quyết đối với vụ án. Và bốn ngày sau (12-2-2026) VKSND tỉnh có công văn thống nhất quan điểm đình chỉ điều tra vụ án và đề xuất đưa ra khỏi diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Tại Phiên họp 4 của Ban Chỉ đạo, căn cứ kết quả giải quyết vụ án và căn cứ Quy định về tiêu chí xác định trình tự, thủ tục đưa vụ án, vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo, Ban Chỉ đạo đã thống nhất kết thúc theo dõi, chỉ đạo đối với vụ việc trên.

Như vậy, với thông báo mới nhất này đã đánh dấu việc khép lại một quá trình tố tụng kéo dài hơn 6 năm, từ kết luận thanh tra ban đầu đến khi chính thức xác định không có tội phạm.