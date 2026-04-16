Triệu tập đại diện công ty liên quan vụ ô tô rơi xuống núi Tà Zôn 3 người tử vong 16/04/2026 15:06

Ngày 16-4, đại diện Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng xác nhận vừa phát hành giấy mời đến Công ty CP Công nghệ VFT ở phường Dương Nội, TP Hà Nội đến làm việc liên quan vụ tai nạn lao động làm chết ba người, bị thương một người tại núi Tà Zôn ở xã Hàm Thuận, Lâm Đồng hôm 8-4.

Chiếc xe tải rơi xuống núi trúng văn phòng Công ty mỏ đá Tà Zôn mới dừng lại.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nội vụ dự kiến làm việc với những người liên quan, Công ty CP Công nghệ VFT vào ngày 28-4 để thu thập hồ sơ, tài liệu để làm rõ một số nội dung liên quan.

Hiện trường nơi xe tải dừng lại để bốc dỡ hàng hóa.

Theo đó, Công ty VFT phải cung cấp toàn bộ tài liệu chứng minh việc hướng dẫn quy trình làm việc an toàn cho công nhân trước khi thi công. Các nội dung kiểm tra sẽ tập trung vào tài liệu hướng dẫn sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân và các biện pháp an toàn tại hiện trường; hình ảnh, sơ đồ hiện trường trước khi di chuyển các nạn nhân đi cấp cứu nếu có; hồ sơ khắc phục hậu quả, các biện pháp hỗ trợ gia đình nạn nhân sau khi sự cố xảy ra…

Trước đó, như PLO thông tin, sáng 8-4, tài xế Trương Tuấn Trường (27 tuổi, ngụ Nghệ An) điều khiển xe tải 29H-252.65 chở vật tư thi công đến triền núi Tà Zôn ở độ cao khoảng 200 m.

Chiếc xe "trôi" tự do theo triền núi lọt vào khuôn viên Công ty.

Sau khi cùng các công nhân bốc hàng xuống vị trí tập kết, tài xế này lên cabin xe, chiếc xe tải bất ngờ lao tự do xuống dốc với tốc độ cao, đâm thẳng vào khuôn viên một công ty dưới chân núi. Vụ việc làm ba người đang đứng trên thùng xe tử vong thương tâm, gồm ông Nguyễn Kim Trung Thịnh (37 tuổi), ông Lê Văn Mười (49 tuổi, đều ngụ xã Hàm Thuận) và anh Nguyễn Thanh Nhã (25 tuổi, ngụ TP Cần Thơ). Riêng tài xế Trường bị thương nặng.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu là do tài xế Trường không thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn khi đậu xe trên địa hình dốc. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 8-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vô ý làm chết người.

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường.

UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng rà soát toàn diện điều kiện an toàn của phương tiện vận chuyển và đường thi công tại khu vực núi Tà Zôn. UBND xã Hàm Thuận cũng được yêu cầu tiếp tục phối hợp hỗ trợ, thăm hỏi gia đình các nạn nhân để khắc phục hậu quả.