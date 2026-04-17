Nguyên Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường: Nghề luật thầm lặng nhưng rất quan trọng 17/04/2026 19:08

Chiều 17-4, Trường ĐH Luật TP.HCM tổ chức buổi trao Giải thưởng “Tinh hoa Pháp lý - Legal Elite Award” 2026 ở hạng mục Giải Cống hiến cho PGS-TS Hà Hùng Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Trước đó, vào ngày 30-3, tại Lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống và 30 năm ngày mang tên Trường ĐH Luật TP.HCM, vì lý do công tác nên PGS-TS Hà Hùng Cường không thể trực tiếp đến nhận giải và đã gửi Thư đến Ban tổ chức.

Trên cương vị lãnh đạo ngành Tư pháp, PGS-TS Hà Hùng Cường đã góp phần thúc đẩy tinh thần thượng tôn pháp luật, tham gia hoạch định và triển khai nhiều chính sách quan trọng trong cải cách pháp luật và tư pháp, đóng góp thiết thực vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật.

TS Lê Trường Sơn (trái), Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM cùng Nhà báo Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập Báo Pháp luật TP.HCM (phải) trao Giải thưởng “Tinh hoa Pháp lý - Legal Elite Award” 2026 cho PGS-TS Hà Hùng Cường. Ảnh: TRẦN MINH

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS Hà Hùng Cường chia sẻ: “Tôi cho rằng, nghề luật là một nghề rất thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng trong đời sống mỗi người dân, cũng như trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền mà chúng ta đang hướng tới.

Thực tế, trong điều kiện Nhà nước chưa thể làm hết, những sáng kiến từ các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là các bạn trẻ, những người đang công tác, còn nhiều tâm huyết và sáng tạo, là rất đáng trân trọng. Những đề xuất đó, dù có thể cần thời gian để hoàn thiện, nhưng hoàn toàn có khả năng trở thành hiện thực nếu được kiên trì theo đuổi.

Tôi được biết, một số đơn vị như trường đại học, cơ quan báo chí đã mạnh dạn triển khai những mô hình mới, mang tính tôn vinh “tinh hoa pháp lý”. Dù bản thân tôi chưa có điều kiện nghiên cứu sâu các mô hình tương tự trên thế giới, nhưng có thể khẳng định rằng, việc áp dụng tại Việt Nam bước đầu đã tạo được tiếng vang, góp phần khích lệ, động viên đội ngũ những người làm nghề luật như luật sư, luật gia".

Nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp nói thêm: "Đây là một tín hiệu rất đáng mừng và cần tiếp tục được phát huy. Tôi mong rằng lãnh đạo Đảng bộ TP.HCM, cùng các cơ quan như Trường ĐH Luật TP.HCM và Báo Pháp luật TP.HCM sẽ tiếp tục quan tâm, đầu tư, triển khai bài bản hơn nữa để những sáng kiến này ngày càng lan tỏa, mang lại hiệu quả thiết thực".

PGS-TS Hà Hùng Cường phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TRẦN MINH

Cá nhân tôi có nhiều tình cảm với TP.HCM, với Trường ĐH Luật TP.HCM và Báo Pháp luật TP.HCM. Với vinh dự này, tôi sẵn sàng, trong khả năng của mình, tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến khi được yêu cầu, để cùng các bạn đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp chung.

PGS-TS Hà Hùng Cường rất vinh dự và vui mừng khi nhận Giải thưởng “Tinh hoa Pháp lý - Legal Elite Award” 2026. Ảnh: TRẦN MINH

Cũng trong chiều 17-4, đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam và Trường ĐH Luật TP.HCM.

Lãnh đạo Báo Pháp luật TP.HCM chụp hình lưu niệm cùng PGS-TS Hà Hùng Cường. Ảnh: TRẦN MINH

PGS-TS Hà Hùng Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam cùng TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: TRẦN MINH