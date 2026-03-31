Nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường nói về Giải thưởng “Tinh hoa Pháp lý” 31/03/2026 15:26

(PLO)- PGS-TS Hà Hùng Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp, mong rằng Giải thưởng “Tinh hoa Pháp lý – Legal Elite Award” sẽ được duy trì thường niên, ngày càng phát triển và khẳng định vị thế là một giải thưởng uy tín hàng đầu trong giới luật.

Hôm qua (30-3), Trường Đại học Luật TP.HCM (ULAW) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống (1976-2026) và 30 năm mang tên Trường Đại học Luật TP.HCM (1996-2026).

Trong khuôn khổ chương trình buổi lễ, Ban tổ chức đã trao Giải thưởng “Tinh hoa Pháp lý - Legal Elite Award” 2026. Đây là giải thưởng do Trường ĐH Luật TP.HCM phối hợp với Báo Pháp luật TP.HCM tổ chức, nhằm ghi nhận và tôn vinh những cá nhân có đóng góp xuất sắc trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng pháp luật.

PGS-TS Hà Hùng Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp được vinh danh ở hạng mục Giải Cống hiến. Ảnh: YC

Đánh giá rất cao sáng kiến tổ chức Giải thưởng

Giải thưởng gồm 4 hạng mục. Trong đó, PGS-TS Hà Hùng Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp, được vinh danh ở hạng mục Giải Cống hiến, với hành trình hơn bốn thập kỷ gắn bó với ngành Tư pháp.

Trên cương vị lãnh đạo ngành, ông Cường đã góp phần thúc đẩy tinh thần thượng tôn pháp luật, tham gia hoạch định và triển khai nhiều chính sách quan trọng trong cải cách pháp luật và tư pháp, đóng góp thiết thực vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật.

Tuy nhiên, vì lý do công tác nên ông Cường không thể đến trực tiếp nhận giải và đã gửi Thư đến Ban tổ chức.

Ông Cường gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc khi được Hội đồng xét chọn trao tặng Giải Cống hiến trong khuôn khổ Giải thưởng Tinh hoa Pháp lý – Legal Elite Award 2026. Đây thực sự là một niềm vinh dự, đồng thời cũng là sự ghi nhận đầy ý nghĩa đối với những nỗ lực mà cá nhân ông cùng các đồng nghiệp của ông qua các thời kỳ đã có cơ hội đóng góp cho sự phát triển của lĩnh vực pháp luật, tư pháp và sự nghiệp đào tạo cán bộ pháp luật nước nhà.

Ông Cường đánh giá rất cao sáng kiến của Trường ĐH Luật TP.HCM và Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức Giải thưởng Tinh hoa Pháp lý.

Một hoạt động có ý nghĩa thiết thực và tầm nhìn dài hạn, nhằm tôn vinh những đóng góp bền bỉ, thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng của các thế hệ người làm công tác đào tạo, nghiên cứu và xây dựng pháp luật.

Giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận, mà còn là nguồn động viên, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân và khơi dậy khát vọng cống hiến trong cộng đồng luật gia Việt Nam.

Đặc biệt, trong bối cảnh cả nước đang triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, trước mắt là Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30-4-2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, việc ra đời một giải thưởng mang tính tôn vinh như Tinh hoa Pháp lý càng có ý nghĩa sâu sắc, góp phần thúc đẩy chất lượng, hiệu quả và tinh thần trách nhiệm trong hoạt động pháp luật, tư pháp nước nhà.

PGS-TS Hà Hùng Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Niềm tự hào chung

Nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cũng xin chia sẻ rằng bản thân ông thực sự bất ngờ và xúc động khi được vinh danh ở hạng mục này. Đây không chỉ là niềm vui cá nhân, mà còn là niềm tự hào chung đối với những nỗ lực xây dựng nền tảng phát triển cho các cơ sở đào tạo pháp luật của đất nước.

Ông Hùng tin tưởng rằng với uy tín và tâm huyết của Trường ĐH Luật TP.HCM cùng Báo Pháp Luật TP.HCM, Giải thưởng “Tinh hoa Pháp lý – Legal Elite Award” sẽ được duy trì thường niên, ngày càng phát triển và khẳng định vị thế là một giải thưởng uy tín hàng đầu trong giới luật.

Nhân dịp này, PGS-TS Hà Hùng Cường trân trọng chúc mừng Trường ĐH Luật TP.HCM nhân kỷ niệm 50 năm truyền thống và 30 năm mang tên trường, tiếp tục phát huy vai trò là cơ sở đào tạo, nghiên cứu pháp luật hàng đầu, đóng góp tích cực cho sự phát triển của nền pháp quyền Việt Nam. Chúc Giải thưởng Tinh hoa Pháp lý – Legal Elite Award ngày càng lan tỏa mạnh mẽ.