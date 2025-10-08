Du khách Việt thích chọn khách sạn có sẵn bữa sáng 08/10/2025 09:55

(PLO)- Du khách Việt ngày càng ưa chuộng lựa chọn nơi lưu trú có bữa sáng miễn phí, xem đây không chỉ là tiện ích tiết kiệm mà còn là cách khám phá ẩm thực và văn hóa địa phương.

Trong bối cảnh du lịch ẩm thực trở thành xu hướng nổi bật tại châu Á năm nay, nền tảng du lịch số Agoda ghi nhận ngày càng nhiều du khách Việt Nam ưu tiên lựa chọn nơi lưu trú có kèm bữa sáng miễn phí.

Không chỉ là món quà khởi đầu ngày mới, bữa sáng đã trở thành một phần trong trải nghiệm du lịch trọn vẹn, giúp du khách hiểu thêm về văn hóa, con người và nhịp sống địa phương. Từ ly cà phê đầu ngày đến món ăn bản địa trong không gian yên tĩnh của khách sạn, tất cả tạo nên cảm giác thư giãn và kết nối mà nhiều du khách tìm kiếm.

Chị Trần Thu Hà, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ rằng bữa sáng là một trong những yếu tố khiến chị nhớ mãi về điểm đến.

“Tôi thường chọn khách sạn có bữa sáng vì cảm giác rất tiện. Không cần lo tìm quán ăn xa, lại được thử nhiều món đặc trưng của địa phương. Có lần ở Đà Lạt, khách sạn tôi ở phục vụ bánh căn và sữa đậu nành nóng, những món mà người dân địa phương ăn mỗi sáng chứ không đơn thuần là buffet. Chính điều đó khiến chuyến đi trở nên đáng nhớ hơn”- chị Hà chia sẻ.

Với anh Nguyễn Minh Tùng (TP.HCM), người thường kết hợp du lịch và công tác cho rằng, chất lượng bữa sáng phản ánh đẳng cấp dịch vụ của khách sạn.

“Nhiều khách sạn đầu tư rất kỹ cho bữa sáng, từ cách bày trí đến món ăn địa phương. Tôi từng ở một resort ở Phú Quốc, họ phục vụ bún kèn. Chính điều đó khiến tôi nhớ mãi và sẵn sàng quay lại lần sau. Một bữa sáng chỉ kéo dài 30 phút nhưng đủ để thấy được sự tinh tế của dịch vụ"- anh Tùng đánh giá.

Du khách Việt thích chọn nơi lưu trú có sẵn bữa ăn sáng. Ảnh minh họa pexels.

Theo dữ liệu tìm kiếm trên Agoda trong tháng 8, bộ lọc “bao gồm bữa sáng” nằm trong top 3 tiêu chí được người Việt sử dụng nhiều nhất chỉ sau “loại hình nơi ở” và “xếp hạng sao”. Đối với du khách châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng, bữa sáng miễn phí có ảnh hưởng lớn đến quyết định chọn nơi lưu trú, bởi họ xem đây là một phần không thể thiếu trong hành trình du lịch trọn vẹn.

Nền tảng Agoda cho biết, thói quen chọn chỗ nghỉ có kèm bữa sáng phản ánh xu hướng tìm kiếm sự tiện lợi và giá trị trong trải nghiệm lưu trú. Một bữa sáng miễn phí không chỉ giúp bắt đầu ngày mới tiết kiệm và thoải mái hơn, mà còn mang đến cơ hội khám phá ẩm thực, văn hóa phục vụ và hương vị địa phương.

Xu hướng này đặc biệt phổ biến ở châu Á, nơi bữa sáng được nâng tầm thành trải nghiệm du lịch, kết hợp giữa món truyền thống bản địa và ẩm thực quốc tế.

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda tại Việt Nam chia sẻ: “Bữa sáng không đơn thuần là bữa ăn đầu tiên trong ngày, mà còn là cầu nối giữa du khách với hương vị và văn hóa địa phương. Ngày càng nhiều du khách Việt ưu tiên đặt phòng kèm bữa sáng vì hiểu rõ giá trị thực tiễn và cảm giác được chăm sóc, chào đón mà dịch vụ này mang lại".