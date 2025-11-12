Dự kiến chi tiết đại biểu Quốc hội khóa mới của 34 tỉnh, thành phố 12/11/2025 06:14

(PLO)- TP.HCM dự kiến có số lượng đại biểu Quốc hội khóa XVI nhiều nhất, với 38 người, tiếp đó là TP Hà Nội với 32 người và An Giang là 21 người.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết 1891 về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI là 500 người, gồm 217 đại biểu ở các cơ quan trung ương (43,4%) và 283 đại biểu ở địa phương (56,6%).

Phụ lục kèm theo nghị quyết cũng nêu rõ dự kiến cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XVI ở 34 tỉnh, thành phố.

Cụ thể, TP.HCM dự kiến có số lượng đại biểu Quốc hội khóa XVI nhiều nhất, với 38 người, trong đó dự kiến 17 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu, 21 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

Hà Nội dự kiến có 32 đại biểu Quốc hội khóa XVI, trong đó dự kiến 15 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu, 17 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

An Giang là địa phương có số lượng đại biểu dự kiến nhiều thứ thứ ba, với 21 người; trong đó 10 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu, 11 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

Các đại biểu tham dự kỳ họp 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: QH

Hai địa phương được phân bổ dự kiến 19 đại biểu, gồm Hải Phòng và Ninh Bình. Cả hai địa phương này dự kiến có chín đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu, 10 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

Bốn địa phương được phân bổ dự kiến 18 đại biểu, gồm Đồng Nai, Vĩnh Long, Đồng Tháp và Cần Thơ. Các địa phương này dự kiến có tám đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu, 10 đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

Ba địa phương được phân bổ dự kiến 17 đại biểu, gồm Thanh Hóa, Phú Thọ và Lâm Đồng. Các địa phương này dự kiến có tám đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu, chín đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

Bốn địa phương được phân bổ dự kiến 16 đại biểu, gồm Nghệ An, Gia Lai, Hưng Yên, Bắc Ninh. Các địa phương này dự kiến có bảy đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu, chín đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

Có hai địa phương được phân bổ dự kiến 15 đại biểu, gồm Đắk Lắk và Tây Ninh. Hai tỉnh này dự kiến có sáu đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu, chín đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

Đà Nẵng dự kiến được phân bổ 14 đại biểu, trong đó có sáu đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu, tám đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

Cà Mau dự kiến được phân bổ 13 đại biểu, trong đó có năm đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu, tám đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

Khánh Hòa dự kiến được phân bổ 12 đại biểu, trong đó có năm đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu, bảy đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

Quảng Ngãi dự kiến được phân bổ 11 đại biểu, trong đó có năm đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu, sáu đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

Bốn tỉnh dự kiến được phân bổ 10 đại biểu, gồm Tuyên Quang, Quảng Trị, Lào Cai, Thái Nguyên, trong đó bốn đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu, sáu đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

Bốn tỉnh, thành dự kiến được phân bổ chín đại biểu, gồm Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Huế, Sơn La, trong đó có ba đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu, sáu đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.

Và bốn tỉnh dự kiến được phân bổ bảy đại biểu, gồm Lạng Sơn, Điện Biên, Cao Bằng, Lai Châu, trong đó ba đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu và bốn đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở địa phương giới thiệu.