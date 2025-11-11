Thủ tướng có chỉ đạo về sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất sau sắp xếp bộ máy 11/11/2025 17:35

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu trong quá trình sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất cần ưu tiên dành cho các mục đích y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, trụ sở công an xã và các mục đích công cộng khác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện 213/CĐ-TTg về việc đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, bố trí, xử lý các cơ sở nhà, đất sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Công điện gửi lãnh đạo các trưởng ngành, địa phương nêu rõ thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng, các cơ quan trung ương đã có nhiều văn bản đôn đốc, hướng dẫn địa phương thực hiện rà soát, xây dựng phương án bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Việc này nhằm bảo đảm việc bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công trước, trong và sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí tài sản. Đồng thời, bảo đảm cơ sở vật chất cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau sắp xếp hoạt động liên tục, thông suốt, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp,

Các địa phương đã tích cực triển khai việc rà soát, xây dựng phương án và ban hành kế hoạch bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo hướng dẫn của trung ương.

Tuy nhiên, số lượng cơ sở nhà đất dôi dư, cần tiếp tục xử lý còn nhiều, cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả của cấp uỷ, chính quyền các cấp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện yêu cầu đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, bố trí, xử lý các cơ sở nhà, đất sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp. Ảnh: HUỲNH DU

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo bộ, ngành, địa phương có liên quan chỉ đạo thực hiện nghiêm các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về yêu cầu rà soát, xây dựng phương án quản lý, sử dụng, xử lý trụ sở, tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp, bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, không bỏ sót, thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Cùng với đó, thực hiện sắp xếp, bố trí, xử lý các cơ sở nhà, đất để bảo đảm cơ sở vật chất (trụ sở) cho bộ máy theo mô hình mới và hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thực hiện bình thường, không gián đoạn, không làm ảnh hưởng tới cung cấp dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

“Trong quá trình sắp xếp ưu tiên dành cho các mục đích y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, trụ sở công an xã và các mục đích công cộng khác, bảo đảm hiệu quả, phù hợp với các quy hoạch trên địa bàn và quy định pháp luật của Nhà nước” - công điện nêu rõ.

Trường hợp vẫn còn dôi dư thì có phương án đưa vào khai thác sử dụng phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả kinh tế, đúng quy định pháp luật, không để thất thoát, lãng phí.

Đối với các cơ sở nhà, đất đã được phê duyệt, quyết định phương án thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý, UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, xử lý sau khi thu hồi, chuyển giao khẩn trương lập phương án khai thác, xử lý tài sản theo quy định.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong quá trình sắp xếp, bố trí, xử lý các cơ sở nhà, đất, địa phương kịp thời tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính để được hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền...

Thủ tướng cũng yêu cầu cập nhật, điều chỉnh quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và nông thôn và các quy hoạch khác có liên quan theo thẩm quyền hoặc chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã cập nhật, điều chỉnh ngay các quy hoạch theo thẩm quyền.

Việc này được làm ngay sau khi thực hiện điều chuyển, chuyển đổi công năng các cơ sở nhà, đất để sử dụng làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, các mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh.

Đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi đã ưu tiên sử dụng cho các mục đích nêu trên được đưa vào khai thác sử dụng phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (thông qua giao đất, cho thuê đất theo pháp luật về đất đai) thì phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều chỉnh các quy hoạch làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý tài sản thì kịp thời tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ quản lý chuyên ngành để được hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo tiếp tục rà soát, thống kê đầy đủ, kịp thời các cơ sở nhà, đất dôi dư, cần xử lý; cải tạo, mua sắm tài sản công theo quy định của pháp luật, cũng như hướng dẫn của Bộ Tài chính và các cơ quan trung ương.

Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc bố trí, sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.