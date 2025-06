Đà Nẵng, những thành tựu nổi bật trước khi sáp nhập Du lịch Đà Nẵng: Từ ‘hố đen’ COVID-19 đến cú bứt phá ngoạn mục 27/06/2025 14:19

(PLO)- Từ cảnh “đóng băng”, khủng hoảng nghiêm trọng do dịch COVID-19, ngành du lịch Đà Nẵng trở lại ngoạn mục, lột xác với đà tăng trưởng không ngừng, lần đầu vượt mốc 10 triệu lượt khách/năm.

Lời Toà soạn: Giai đoạn 2020–2025 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của TP Đà Nẵng trên nhiều lĩnh vực, tạo nền tảng vững chắc cho thời kỳ phát triển sau sáp nhập Quảng Nam. Về kinh tế, TP giữ vững đà tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu theo hướng dịch vụ - công nghệ cao, phát triển bền vững. Du lịch phục hồi mạnh sau dịch, với chiến lược “Du lịch không ngủ” và nhiều sự kiện quốc tế. Hạ tầng đô thị được đầu tư đồng bộ, mở rộng không gian phát triển. TP thông minh đạt nhiều thành tựu với các nền tảng số phục vụ dân sinh và quản lý điều hành. Công tác xúc tiến đầu tư đổi mới theo hướng chủ động, chuyên nghiệp, thu hút các tập đoàn lớn. Việc tháo gỡ vướng mắc pháp lý, giải phóng mặt bằng được tập trung quyết liệt, khơi thông nhiều dự án trọng điểm. Chính sách vì Nhân dân được chú trọng: an sinh xã hội, nhà ở, y tế, giáo dục....Những kết quả này tạo đà cho TP Đà Nẵng (mới) bắt đầu từ ngày 1-7 phát triển thành vùng động lực của miền Trung – Tây Nguyên.

Đà Nẵng – TP sông Hàn, TP pháo hoa – vừa hoàn tất gần nửa chặng đường 2025 với 4,6 triệu lượt khách và 13.000 tỉ đồng doanh thu dịch vụ du lịch. Con số ấy đánh dấu mốc phục hồi không chỉ trọn vẹn mà còn bứt phá vượt xa thời kỳ hoàng kim 2019, cho thấy nỗ lực phi thường của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp lẫn cộng đồng dân cư.

Hàng vạn du khách ken đặc đường Trần Hưng Đạo ven sông Hàn chờ xem pháo hoa Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Vực dậy từ cuộc đại khủng hoảng

Khi Việt Nam mở cửa lại ngành du lịch từ ngày 15-3-2022, Đà Nẵng gần như phải bắt đầu lại với những con số ảm đạm. Nhân lực du lịch mất 45%. 80% đường bay quốc tế tạm ngừng khai thác, doanh thu sụt xuống đáy.

Lúc này, ngành du lịch Đà Nẵng lập tức tái kích hoạt chương trình “Enjoy Danang” với việc tung hàng trăm gói giảm giá vé danh thắng, khách sạn, khôi phục Quỹ Xúc tiến Du lịch để mời famtrip, KOL cùng với chiến dịch #DanangWelcomeBack. Đây là những “liều vaccine” giúp du lịch TP lội ngược dòng hậu COVID-19.

Theo Sở VH-TT&DL Đà Nẵng, TP đã triển khai 5 chiến dịch đột phá. Thứ nhất là chính sách gồm miễn/giảm phí tham quan Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Điêu khắc Chăm; hỗ trợ 70% chi phí gian hàng cho doanh nghiệp dự hội chợ quốc tế.

Thứ hai là sản phẩm gồm tái thiết Lễ hội pháo hoa quốc tế (DIFF), các cuộc thi Marathon, Ironman, show Charming Đà Nẵng; mở bãi biển đêm Mỹ An, phố đi bộ An Thượng, các tour cưới và MICE trọn gói.

Thứ ba là quảng bá gồm chiến dịch đa nền tảng “Danang – A New Day”; VR360 “Một chạm đến Đà Nẵng” cho phép khách đặt phòng – xem phòng – thanh toán chỉ với ba bước.

Thứ tư là liên kết gồm ký chương trình “Ba điểm đến – Một hành trình” Huế – Hội An – Đà Nẵng; khôi phục các đường bay quốc tế thường lệ. Thứ năm là nhân lực với việc mở 30 lớp tập huấn trực tiếp, 20 khóa e-learning chuẩn ASEAN. 5.500 hướng dẫn viên được tái đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng số.

Nhờ đó, cuối 2023, Đà Nẵng đạt công suất phòng cuối tuần 75% và lọt Top 10 “Điểm đến sự kiện – lễ hội hàng đầu châu Á” do World Travel Awards bình chọn.

Các đoàn lữ hành đổ xô đến chợ Hàn tham quan, mua sắm. Ảnh: TẤN VIỆT

Đặc biệt, sự trở lại của DIFF mang đến cho Đà Nẵng hơn 1 triệu lượt khách chỉ trong tháng 6 hàng năm. Bên cạnh đó, Đà Nẵng còn liên tục lấp kín sự kiện quốc tế bằng Routes Asia 2024, Golf Asian Tour, Asia Park Downtown tái định vị, biến những sự kiện lễ hội thành động lực tăng trưởng du lịch mới thay cho những gói khuyến mãi đơn thuần.

Đưa thương hiệu du lịch Đà Nẵng bay cao

Giám đốc Sở VH-TT&DL Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh cho hay, du lịch tiếp tục trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế TP qua thực tế các số liệu tăng trưởng và kết quả kinh doanh của từng doanh nghiệp.

Đây là nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị và toàn TP đã chung tay phát triển du lịch, tạo ra không khí sôi động, nhộn nhịp quanh năm. Qua đó đóng góp quan trọng đến tăng trưởng GRDP, lan tỏa phát triển các ngành khác và góp phần giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội.

Bà Hạnh cho hay, ngành du lịch Đà Nẵng đã triển khai ba mũi đột phá: Đột phá về đầu tư, phát triển sản phẩm du lịch; đột phá xúc tiến mở rộng các thị trường tiềm năng; đột phát nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển nguồn nhân lực du lịch.

“Trong bối cảnh hoạt động du lịch đứng trước nhiều khó khăn thách thức, đòi hỏi ngành du lịch TP, đặc biệt là các doanh nghiệp cần tiếp tục có giải pháp thích ứng, cách làm mới, sáng tạo, quyết tâm nỗ lực cao nhất để đạt các mục tiêu đề ra”, bà Hạnh chia sẻ.

Khán đài pháo hoa bên sông Hàn đón hơn 10.000 du khách mỗi đêm thi DIFF. Ảnh: TẤN VIỆT

Còn theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường, dù gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng được sự quan tâm của Trung ương, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo TP và sự quyết tâm cao của toàn ngành du lịch, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, du lịch Đà Nẵng tiếp tục phát triển mạnh mẽ, là điểm sáng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của TP.

Các hoạt động xúc tiến, quảng bá, liên kết phát triển du lịch được đẩy mạnh; khôi phục và phát triển mới các đường bay quốc tế đến Đà Nẵng; tổ chức thành công nhiều sự kiện lễ hội, đưa nhiều sản phẩm du lịch dịch vụ vào hoạt động, tạo không khí sôi động, tươi mới phục vụ người dân và du khách.

"Thương hiệu du lịch Đà Nẵng tiếp tục được khẳng định trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế. Như việc Tạp chí Time Out (Anh) xếp Đà Nẵng là 1 trong 8 điểm đến đáng ghé thăm nhất châu Á 2025", ông Cường cho hay.

Du lịch Đà Nẵng cũng đứng trước những thời cơ nhờ sự quan tâm, hỗ trợ từ Trung ương như Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 136 của Quốc hội cùng việc hình thành Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế. Do đó, Đà Nẵng mạnh dạn đặt mục tiêu đón hơn 11,9 triệu lượt khách trong năm 2025, tăng 10% so với năm 2024.