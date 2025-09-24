Đức sẽ đào tạo các chuyên gia cho Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM 24/09/2025 15:41

(PLO)- Tổng lãnh sự Đức tại TP.HCM cho biết trường Đại học Việt - Đức và các trường đại học đối tác Đức sẽ đào tạo các chuyên gia cho Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM.

Ngày 24-9, TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cộng hoà Liên bang Đức (9-1975 – 9-2025), đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ của mối thân tình giữa hai dân tộc Việt Nam và Đức.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, nhìn nhận sau nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao và gần 15 năm kể từ khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Đức phát triển ngày càng sâu rộng, hiệu quả và toàn diện.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Hiện Đức là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại châu Âu. Trong 6 tháng đầu năm 2025, kim ngạch song phương đạt trên 6,6 tỉ USD, có hơn 530 doanh nghiệp Đức đang hoạt động tại Việt Nam.

Đức là một trong những nhà tài trợ ODA lớn nhất, cam kết viện trợ không hoàn lại 61 triệu Euro riêng trong giai đoạn 2024 – 2025, và đã đồng hành cùng Việt Nam trong nhiều dự án đào tạo nghề, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ông Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh TP tự hào là nơi có những dự án biểu tượng trong quan hệ song phương như trường Quốc tế Đức, Trường Đại học Việt - Đức, Ngôi nhà Đức - một công trình tiêu biểu của Đức tại khu vực Đông Nam Á.

Lãnh đạo TP.HCM và Tổng lãnh sự Đức tại TP.HCM chúc mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Lãnh đạo TP.HCM đặc biệt trân trọng tình bạn ngày càng nồng ấm với các địa phương Đức, như TP Leipzig đã gắn bó cùng TP suốt 10 năm, cùng hợp tác giữa Bệnh viện Quân y 175 và Bệnh viện Đại học Leipzig. TP Frankfurt mở Văn phòng Đại diện tại TP từ năm 2022; TP Heidelberg mang đến triển vọng hợp tác trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Phó Chủ tịch TP.HCM cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Tổng Lãnh sự quán Đức và các nhà đầu tư, doanh nghiệp Đức xúc tiến hợp tác sâu rộng hơn nữa trong các lĩnh vực như y tế, tài chính, khoa học công nghệ, phát triển đô thị thông minh, đào tạo nguồn nhân lực và ứng phó với biến đổi khí hậu…

“Với quyết tâm của lãnh đạo các cấp và nỗ lực chung của nhân dân hai nước, tôi tin rằng những chương mới trong quan hệ Việt - Đức của 50 năm tiếp theo sẽ được tô thắm bởi những thành tựu rạng ngời”- ông gửi gắm.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà cùng bà Andrea Maria Sühl, Tổng lãnh sự Đức tại TP.HCM tại lễ kỷ niệm. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bà Andrea Maria Sühl, Tổng lãnh sự Đức tại TP.HCM đánh giá kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức không chỉ là dịp để nhìn lại quá khứ, mà còn là một sự khởi đầu hướng tới một tương lai đầy hứa hẹn.

Theo bà, quan hệ hợp tác kinh tế giữa Đức và Việt Nam đang tiến triển tốt đẹp. Hiệp hội doanh nghiệp Đức (GBA) tại Việt Nam hiện đã có hơn 500 hội viên. Khi các điều kiện về đầu tư tại Việt Nam ngày càng trở nên hấp dẫn, nhiều doanh nghiệp Đức sẽ quyết định đầu tư và hoạt động tại đây.

Nhìn về tương lai, Tổng lãnh sự Đức tại TP.HCM cho rằng có nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng hơn đang mở ra. Đáng chú ý, bà Andrea Maria Sühl cho biết Trường Đại học Việt - Đức và các trường đại học đối tác của Đức sẽ đào tạo các chuyên gia cho Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM trong tương lai.

Ngoài ra, hợp tác giữa Becamex và Viện Fraunhofer về Hệ thống Điện tử Nano trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn cũng rất hứa hẹn. Cùng với đó, các địa phương của Đức và TP.HCM cũng hướng đến hợp tác phát triển đô thị và giao thông bền vững, năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo, công nghệ xanh…