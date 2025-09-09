TP.HCM đồng hành cùng doanh nghiệp Hoa Kỳ hướng tới 30 năm hợp tác rực rỡ tiếp theo 09/09/2025 15:40

(PLO)- Lãnh đạo TP.HCM cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư Hoa Kỳ mở ra giai đoạn 30 năm rực rỡ tiếp theo trong quan hệ ngoại giao hai bên.

Ngày 9-9, TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ (12-7-1995 – 12-7-2025).

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã ôn lại cột mốc Việt Nam và Hoa Kỳ chính thức bình thường hóa quan hệ, thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 30 năm. Theo ông, đây là dấu mốc lịch sử trọng đại trong quan hệ song phương, là tiền đề, nền tảng và là động lực để Việt Nam và Hoa Kỳ tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu chúc mừng 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá qua 30 năm đồng hành, nhiều dấu mốc mới trong quan hệ ngoại giao đã được thiết lập giữa Việt Nam - Hoa Kỳ, trong đó nổi bật là việc hai nước xác lập quan hệ Đối tác toàn diện vào năm 2013 và nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững vào tháng 9-2023.

Tính hiệu quả, thực chất của mối quan hệ song phương cũng ngày càng được nâng cao. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng gần 300 lần sau 30 năm, từ khoảng 450 triệu USD năm 1995 lên 155 tỉ USD năm 2025.

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ tám trên thế giới của Hoa Kỳ, trong khi Hoa Kỳ là đối tác thương mại lớn thứ hai và là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Trong bối cảnh chung, Chủ tịch Nguyễn Văn Được khẳng định quan hệ hợp tác giữa TP.HCM và các địa phương Hoa Kỳ không ngừng được củng cố, mở rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung.

TP.HCM là nơi ra đời của những mô hình hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, điển hình như việc thành lập Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham Viet Nam), Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright,… TP.HCM cũng là điểm đến tin cậy của nhiều nhà đầu tư chiến lược, nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu của Hoa Kỳ.

Lãnh đạo TP.HCM cùng đại diện Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM cùng chụp hình lưu niệm. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

“Đây là những nhân tố quan trọng đóng góp vào sự phát triển bền vững và hiệu quả của quan hệ hai nước, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân”- ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Lãnh đạo TP.HCM cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ và cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư Hoa Kỳ để mở ra giai đoạn 30 năm rực rỡ tiếp theo trong quan hệ giữa hai bên.

Bà Melissa Brown, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM, nhìn nhận qua 30 năm, Hoa Kỳ và Việt Nam đã trở thành Đối tác chiến lược toàn diện, xây dựng một mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, thịnh vượng về kinh tế và hợp tác chiến lược. Năm kỷ niệm này không chỉ là sự tưởng nhớ về quá khứ, nó còn là nền tảng cho tương lai.

Theo bà Melissa Brown, sự kiện hôm nay tái khẳng định cam kết chung của Hoa Kỳ và Việt Nam đối với mối quan hệ song phương này. Kỷ niệm 30 năm này cũng đánh dấu sự khởi đầu cho thêm 30 năm nữa của sự thịnh vượng và hợp tác ngày càng sâu sắc giữa hai quốc gia.