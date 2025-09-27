‘Đừng chết ở tuổi 20!’: Sức mạnh của việc đọc và chủ động tạo ra thời cơ 27/09/2025 19:02

(PLO)- Có những cuốn sách khi ta cầm lên, ta không đọc chúng, mà để chúng đọc lại chính mình. Đừng chết ở tuổi 20! là một cuốn sách như thế. Nhan đề đã gõ vào tâm trí tôi như tiếng chuông xa xôi: “Đừng chết!”.

Ngay từ tựa đề, cuốn sách Đừng chết ở tuổi 20!” của tác giả Nguyễn Thiện đã vang lên như một lời lay gọi. Đó không phải là cái chết thể xác, mà là sự chết khô trong tinh thần, sự chai sạn của tâm hồn, sự rút lui khỏi đời sống ngay khi tuổi trẻ còn chưa kịp bừng nở.

Thông qua cuốn sách Đừng chết ở tuổi 20!, dường như tác giả muốn trao cho độc giả một tấm gương soi, để ai đọc rồi cũng giật mình: Liệu mình có đang sống hay đã âm thầm “chết” trong thói quen, trong nỗi sợ, trong những rào cản vô hình của đời?.

Trong lời tâm tình cuối sách, tác giả Nguyễn Thiện bày tỏ hẳn độc giả sẽ kinh ngạc nếu biết chỉ sau 4 giờ kể từ khi ông gửi bản thảo, Giám đốc đơn vị TIMES - Vũ Trọng Đại đã lập tức quyết định đầu tư và cho in cuốn sách "Đừng chết ở tuổi 20!". Ảnh: LD

Cuốn sách có một khởi đầu như "huyền thoại". Bản thảo Đừng chết ở tuổi 20! vừa đến tay đơn vị phát hành TIMES, chỉ bốn tiếng sau, quyết định in ấn đã được chốt. Giám đốc Vũ Trọng Đại, người nhạy bén với mạch nguồn chữ nghĩa, không do dự mà đặt cược niềm tin vào giá trị mà cuốn sách này mang lại cho bạn đọc.

Về thực chất, Đừng chết ở tuổi 20! là một cuốn sách mộc mạc, không cầu kỳ chữ nghĩa. Nó kể về hành trình lăn lộn của một con người đi qua vô số công việc, hàng nghìn ý tưởng, có những ý tưởng táo bạo đủ sức chạm đến cả những vị lãnh đạo thành phố, lãnh đạo quốc gia.

Nhưng điều đáng giá nhất lại nằm ở thái độ: Thái độ dấn thân, kiên nhẫn và không ngừng sáng tạo.

Tác giả Nguyễn Thiện không khoe khoang chiến tích. Ông chỉ nhìn mình là một công dân bình thường, không địa vị, không quyền lực và tất cả những trải nghiệm mà ông viết trong sách cũng chỉ như hạt cát. Nhưng chính từ “hạt cát” ấy, ông đã khẳng định một điều giản dị mà dữ dội: Dù ở tuổi nào, hai mươi hay bảy mươi, con người vẫn có thể tái sinh, vẫn có thể “không chết”.

Đọc sách, tôi chú ý đến hai điểm. Thứ nhất, tác giả Nguyễn Thiện tin rằng mọi sự đều liên kết, và chìa khóa nằm ở khả năng tạo ra thời cơ. Thứ hai, ông tự nhận rằng nền học vấn chính quy của mình khiêm tốn, nhưng đã bù đắp bằng sự tự học bền bỉ qua sách. Chính tình yêu đọc sách trở thành “siêu năng lực”, một sức mạnh lặng lẽ giúp con người đứng thẳng trước xã hội, đủ sức tạo ra giá trị cho cộng đồng.

Quả thật, đọc xong cuốn sách, niềm yêu thích việc đọc của tôi lại được vun bồi sau những tháng ngày chạy đua với deadline, công việc, và ước mơ. Cạnh đó, tôi như được tiếp thêm niềm tin, ẩn bên trong mọi sự thay đổi, đều là cơ hội vươn mình.

Chưa dừng lại ở đó, quá trình đọc Đừng chết ở tuổi 20!, với những sự kiện mà tác giả kể, không ít lần tôi phải ngạc nhiên mà thốt lên: “Ủa, vậy mà cũng nghĩ ra được nữa hả, sao tác giả hay quá vậy!”.

Thành thử, với những ai đang lo sợ và loay hoay trước những thay đổi, tự ti và mông lung, chưa biết định hướng tiếp theo mình sẽ làm gì thì thử tìm đọc cuốn sách này. Nội dung bên trong không những tiếp thêm sức mạnh tinh thần, nó còn mở ra cho bạn hàng ngàn ý tưởng và cách hiện thực hoá một ý tưởng sáng tạo tưởng chừng như bất khả.

Bên trong cuốn sách "Đừng chết ở tuổi 20!". Ảnh: LD

Dẫu vậy, cá nhân tôi vẫn còn khát khao nhiều hơn. Bởi khi khép lại cuốn sách, trong tôi vẫn chưa thực sự no đầy. Tôi mong được thấy những diễn biến nội tâm, những giằng co, những khoảnh khắc đêm tối và ánh sáng song hành của chính tác giả. Điều gì bên trong ông đã tạo ra ông của hiện tại - một phiên bản sở hữu những phẩm chất, có thể nói khá nhiều người muốn có?.

Nếu tác giả Nguyễn Thiện viết nhiều hơn, sâu hơn về thế giới bên trong, cá nhân tôi nghĩ, có lẽ tác phẩm sẽ để lại dư âm mạnh mẽ hơn, như một làn sóng đẩy chúng ta bật dậy, thức tỉnh và quyết liệt hành động.

﻿ Bìa sau cuốn sách "Đừng chết ở tuổi 20!" của tác giả Nguyễn Thiện. Ảnh: LD

Nếu tác giả Đừng chết ở tuổi 20! có đọc được bài cảm nhận sách này, tôi hy vọng ông không phiền muộn. Hiển nhiên là không. Tôi khá chắc!

Bởi biết đến tác giả Nguyễn Thiện, thì phải biết đến công trình nghiên cứu một cách có hệ thống dạy con người cách tự cười chính mình, thông qua cuốn sách "Tự trào - Đỉnh cao của hài hước"– một công trình ca ngợi khả năng con người biết cười vào chính mình. Cười để hóa giải, để trở nên khoan dung với cả những phần khiếm khuyết nhất.

Người biết tự trào, ắt cũng biết lắng nghe những góp ý chân thành. Thế nên, khoảnh khắc tôi nói ra điểm chưa hài lòng sau khi đọc xong sách của tác giả Nguyễn Thiện, tôi không mấy lo lắng sẽ làm mất lòng ông.

Tôi tin rằng, sau Đừng chết ở tuổi 20! – cuốn sách như một mạch nước ngầm, nhắc ta nhớ trong mọi đổi thay thường ẩn giấu một ân huệ – ở tác phẩm kế tiếp, ông sẽ trao cho thế hệ trẻ (không chỉ cho riêng cháu nội mình ở lời đề tặng), một món quà quý hơn: Một cuộc đối thoại nội tâm, thấm thía và bao dung. Từ đó, chúng ta học cách phụng hiến cho xã hội, không chỉ bằng ý chí, mà bằng cả trái tim, như ông đã và đang làm.