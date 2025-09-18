An ninh trật tự

Dùng dao tấn công người khác ở sân bóng chuyền

(PLO)- Tự ý lấy nước uống ở sân bóng chuyền, nam thanh niên đã dùng dao tấn công vào bụng người nhắc nhở.
Ngày 18-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Sơn (26 tuổi, ngụ ấp Xuân Tâm 3, xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Theo cơ quan điều tra, đầu tháng 7-2025, Nguyễn Thanh Sơn đến sân bóng chuyền ở ấp Xuân Tâm 3 (xã Xuân Hòa) để xem mọi người đánh bóng chuyền.

Hung thủ Nguyễn Thanh Sơn. Ảnh CA.

Tại đây, Sơn đã tự ý lấy nước của mọi người uống, sau đó anh NPT (36 tuổi, ngụ xã Xuân Hòa) nhắc nhở nên Sơn đã bực tức và cầm chai nước hất nước vào mặt anh T rồi bỏ đi. Từ lúc này Sơn thù ghét anh T.

Tối ngày 24-8, Sơn cất một con dao trong túi quần đi bộ từ nhà đến sân bóng chuyền để xem mọi người chơi. Tại đây khi thấy anh T đang ngồi ở phía trong sân bóng chuyền, Sơn đi đến lại gần rồi bất ngờ dùng dao tấn công vào vùng bụng anh T rồi nhanh chân bỏ trốn.

Anh T được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, công an đã nhanh chóng bắt giữ hung thủ.

Vũ Hội
