Đường sắt chính thức chạy đoàn tàu mang tên ‘Hà Nội 5 cửa ô’ 06/09/2025 17:14

(PLO)- Đoàn tàu mang tên ‘Hà Nội 5 cửa ô’ có mức giá từ 550 nghìn đồng đến 750 nghìn đồng cho hành trình từ Hà Nội đi Bắc Ninh.

Sau giai đoạn vận hành thử nghiệm thành công, ngày 6-9, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) chính thức tổ chức chạy tàu du lịch văn hoá “Hà Nội 5 cửa ô” (The Hanoi Train) trên tuyến Hà Nội - Từ Sơn (Bắc Ninh).

Theo đó, mỗi ngày có hai đôi tàu du lịch xuất phát từ ga Hà Nội lúc 8 giờ và 13 giờ 30, chạy qua ga Gia Lâm, Yên Viên và đến ga Từ Sơn.

Bên trong một toa tàu mang tên “Hà Nội 5 cửa ô".

Đoàn tàu sẽ có năm toa và được đặt theo tên năm cửa ô gồm: Ô Cầu Dền, Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa và Ô Đống Mác. Các toa tàu có nội thất sang trọng được thiết kế theo chủ đề riêng và có từ 40 đến 60 chỗ ngồi mỗi toa.

Giá vé và các chính sách ưu đãi khi tham gia hành trình.

Trên hành trình đến ga Từ Sơn, hành khách có 1 giờ 30 phút tham quan Đền Đô, tham gia các hoạt động văn hóa địa phương, trước khi tàu khởi hành trở lại ga Hà Nội.

Mức giá vé được ngành đường sắt bán ra là 550.000 đồng với các hạng ghế ở tầng 1 là 650.000 đồng với các hạng ghế ở tầng 2 và 750.000 đồng với các ghế ở toa Vip.