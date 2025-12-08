EVNHCMC được vinh danh 'Thương hiệu hàng đầu Việt Nam 2025' 08/12/2025 18:04

Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định uy tín thương hiệu của EVNHCMC trong hành trình chuyển đổi số toàn diện và phát triển hạ tầng điện thông minh tại TP.HCM.

EVNHCMC là doanh nghiệp nhà nước đầu tiên được chứng nhận doanh nghiệp số vào năm 2023, với 3/24 đơn vị trực thuộc đạt mức độ chuyển đổi số nâng cao (4/5). Đến năm 2024, EVNHCMC tiếp tục được đánh giá mức độ chuyển đổi số nâng cao trên toàn hệ thống, phản ánh năng lực công nghệ, quản trị và vận hành theo chuẩn quốc tế.

Ông Nguyễn Thanh Nhã - Phó Tổng giám đốc EVNHCMC đại diện lãnh đạo EVNHCMC nhận giải thưởng.

Nhiều năm liền, EVNHCMC được vinh danh bằng các giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế như Doanh nghiệp xanh, Thương hiệu vàng, Cờ thi đua của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước… Các giải thưởng đã ghi nhận những nỗ lực không ngừng trong nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển lưới điện thông minh và thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả.

Phát biểu tại lễ vinh danh, ông Nguyễn Thanh Nhã cho biết, danh hiệu “Top 10 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam 2025” là sự ghi nhận quý báu đối với những nỗ lực bền bỉ của tập thể gần 8.500 cán bộ công nhân viên EVNHCMC.

“Chúng tôi xem đây không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm, là động lực để tiếp tục đổi mới, kiến tạo lưới điện thông minh, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và đóng góp tích cực cho mục tiêu phát triển bền vững của TP.HCM” - ông Nhã nói.

Danh hiệu Top 10 “Thương hiệu hàng đầu Việt Nam 2025” không chỉ là sự tôn vinh cho những thành tựu đã đạt được mà còn là nền tảng để EVNHCMC tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong xây dựng hạ tầng điện hiện đại, an toàn, minh bạch, thúc đẩy phát triển năng lượng xanh và chuyển đổi số ngành điện trong giai đoạn mới.