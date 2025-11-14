EVNNPT đang triển khai 6 dự án truyền tải điện tại Cần Thơ 14/11/2025 18:52

(PLO)- Hiện nay, EVNNPT đang triển khai 6 dự án truyền tải điện trên địa bàn TP. Cần Thơ, trong đó có 3 dự án đang thi công, 3 dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Chiều 13-11, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và UBND TP. Cần Thơ đã có buổi làm việc về tình hình thực hiện đầu tư xây dựng các dự án truyền tải điện trên địa bàn. Theo thông tin tại buổi làm việc, hiện nay EVNNPT đang triển khai 6 dự án trên địa bàn TP. Cần Thơ.

3 dự án đang thi công, dự kiến đóng điện trong quý 4-2025

Trong 6 dự án truyền tải điện mà EVNNPT đang triển khai tại Cần Thơ có 3 dự án đang thi công, bao gồm: dự án đường dây 500kV Ô Môn - Thốt Nốt; dự án Trạm biến áp 220kV Lấp Vò và đường dây đấu nối Thốt Nốt - Lấp Vò; dự án Lắp máy biến áp thứ 2 Trạm biến áp 500kV Thốt Nốt.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa UBND TP. Cần Thơ với EVNNPT diễn ra chiều ngày 13-11. Ảnh: EVNNPT

Về dự án đường dây 500kV Ô Môn - Thốt Nốt, dự án có chiều dài 35,2km, dự kiến đóng điện trong quý 4-2025. Tuy nhiên, hiện dự án vẫn còn 228 hộ chưa phê duyệt phương án bồi thường, còn khoảng 149 trường hợp có nhà, vật kiến trúc ảnh hưởng dưới hành lang dự án chưa giải tỏa, còn 25 hộ đã có phương án bồi thường nhưng chưa nhận tiền theo quyết định đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Với dự án Trạm biến áp 220kV Lấp Vò và đường dây đấu nối Thốt Nốt - Lấp Vò bao gồm việc xây dựng mới Trạm biến áp 220/110kV, hai máy biến áp 220/110 kV - 250 MVA, xây mới đường dây mạch kép 220kV từ Trạm biến áp 500/220kV Thốt Nốt đến Trạm biến áp 220kV Lấp Vò. Theo kế hoạch, dự án đóng điện trong quý 3-2025. Tuy nhiên, do gặp vướng mắc mặt bằng đường dây đấu nối nên dự án chưa hoàn thành.

Còn dự án lắp máy biến áp thứ hai Trạm biến áp 500kV Thốt Nốt được xây dựng trong khuôn viên Trạm biến áp 500kV Thốt Nốt thuộc địa bàn phường Thuận Hưng. Dự án đang được triển khai thi công và dự kiến đóng điện quý 4-2025.

Ba dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Có 3 dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư gồm: dự án nâng công suất trạm biến áp 220kV Trà Nóc từ (125+250) MVA lên 2x250MVA. Dự án đang trong giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. Dự án dự kiến được khởi công vào quý 3-2027 và đóng điện vào quý 3-2028.

Dự án Đường dây 500kV LNG Bạc Liêu - Thốt Nốt, có quy mô xây dựng mới tuyến đường dây 500kV hai mạch, dài khoảng 130km. Dự án dự kiến xây dựng trên địa phận tỉnh Cà Mau và đi qua địa bàn 12 xã, phường thuộc TP. Cần Thơ.

Đây là dự án có ý nghĩa rất quan trọng nhằm giải tỏa công suất Nhà máy điện LNG Bạc Liêu nhằm cung cấp điện cho hệ thống điện nói chung và TP. Cần Thơ nói riêng. Hiện dự án chưa thỏa thuận hướng tuyến đường dây, chưa có quy hoạch sử dụng đất, chưa có quy hoạch xây dựng, chưa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú nêu các kiến nghị tại buổi làm việc. Ảnh: EVNNPT

Dự án đường dây 500kV Thốt Nốt - Đức Hòa có quy mô xây dựng mới tuyến đường dây 500kV hai mạch, dài khoảng 125km. Tuyến đường dây dự kiến đi qua địa bàn hai phường của TP. Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp, Tây Ninh.

Dự án đảm bảo đồng bộ giai đoạn vận hành nhà máy điện LNG Bạc Liêu để đảm bảo cung cấp điện cho TP. Cần Thơ và các địa phương lân cận. Tuy nhiên đến nay dự án chưa được cấp thẩm quyền thỏa thuận hướng tuyến đường dây, chưa được cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Vương Quốc Nam, Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan của TP. Cần Thơ, đại diện các ban, đơn vị của EVNNPT cùng thảo luận, trao đổi để đưa ra giải pháp nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong đầu tư xây dựng các dự án.

Các địa phương của TP. Cần Thơ khẳng định sẽ vào cuộc với quyết tâm cao nhất để đưa dự án hoàn thành đóng điện đúng tiến độ.