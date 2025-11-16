Festival Thăng Long – Hà Nội 2025 khép lại với những con số ấn tượng 16/11/2025 19:54

(PLO)- Tối 16-11, Festival Thăng Long – Hà Nội 2025 chính thức khép lại tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau 16 ngày diễn ra sôi động.

Dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, đây là lần đầu tiên Festival Thăng Long – Hà Nội được tổ chức với kỳ vọng trở thành hoạt động văn hóa thường niên, thu hút người dân, du khách tham gia.

Festival Thăng Long – Hà Nội 2025 được đánh giá là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động quảng bá hình ảnh “Thành phố sáng tạo” của Hà Nội, tạo cầu nối giữa di sản truyền thống và sáng tạo đương đại.

Sự kiện ghi dấu hoạt động giao lưu quốc tế phong phú, có sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, TP Hà Nội, các tỉnh thành, đại sứ quán và tổ chức quốc tế.

Nhiều chương trình mang yếu tố quốc tế thu hút chú ý như: Hội thảo quốc tế và giao lưu trình diễn Nghi lễ – Trò chơi kéo co (kỷ niệm 10 năm UNESCO ghi danh); chương trình nghệ thuật “Khoảnh khắc vĩnh cửu” tại Bảo tàng Hà Nội với sự tham gia của nhà soạn nhạc Thụy Sĩ Dominique Barthassat.

Ở không gian Văn Miếu – Quốc Tử Giám, chương trình “Hội tụ di sản” đã kết nối giá trị truyền thống ba kinh đô Thăng Long – Huế – Hoa Lư cùng đại diện các tỉnh Tây Nguyên.

Festival Thăng Long – Hà Nội 2025 cho thấy sức hút khi đưa di sản đến gần công chúng thông qua các hoạt động mang tính ứng dụng, sáng tạo và trải nghiệm. Nhiều sản phẩm văn hóa – sáng tạo được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển thành sản phẩm đặc trưng của công nghiệp văn hóa Hà Nội.

Loạt chương trình nổi bật gồm: trình diễn thời trang “Bách hoa bộ hành trên con đường di sản”, hội thảo “Ứng dụng di sản trong sáng tạo”, workshop chế tác thủ công sáng tạo…

Đặc biệt, Festival Thăng Long – Hà Nội 2025 đã ghi dấu ấn với những con số nổi bật như kéo dài 16 ngày (từ ngày 1 đến 16-11-2025); thu hút gần 200.000 lượt khách tham gia trực tiếp; gần 1 triệu lượt tiếp cận trên mạng xã hội; gần 40.000 lượt theo dõi kênh; 8 cộng đồng kéo co trong nước cùng đoàn kéo co Gijisi (Dangjin, Hàn Quốc) tham gia trình diễn.

Festival Thăng Long – Hà Nội 2025 cũng đã tổ chức lễ hội múa rối lớn nhất từ trước tới nay với 19 đoàn, gần 800 nghệ sĩ – nghệ nhân; Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội tại Bảo tàng Hà Nội thu hút 25.000 lượt khách; Các hoạt động tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám đón 75.000 lượt khách; Sân khấu khai mạc 360 độ lần đầu xuất hiện tại Hoàng thành Thăng Long, có thể đáp ứng 1.000 diễn viên biểu diễn cùng lúc.

Một điểm nhấn quan trọng của Festival Thăng Long – Hà Nội 2025 là việc trao “sân chơi sáng tạo” cho các cộng đồng dân cư, với 15 hoạt động trình diễn di sản như Múa Bài Bông, Múa Bồng, Hội Vật Cầu Thúy Lĩnh, các loại hình rối truyền thống… qua đó khẳng định vai trò chủ thể văn hóa của người dân Thủ đô.

Thành công của Festival Thăng Long – Hà Nội 2025 được xem là nền tảng để Hà Nội tiếp tục tổ chức Festival Thăng Long – Hà Nội 2026 với chủ đề “Tinh hoa Hà Nội – Kết nối toàn cầu”. Thành phố đặt mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành “Thành phố Di sản”, nơi các giá trị văn hóa của Việt Nam giao thoa với dòng chảy di sản quốc tế.

Hà Nội kêu gọi sự đồng hành của nghệ sĩ, tổ chức sáng tạo, doanh nghiệp văn hóa và các nhà tài trợ để Festival 2026 trở thành điểm hẹn văn hóa lớn, nơi di sản và sáng tạo cùng tỏa sáng.