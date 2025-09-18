FVG tái khởi động cung đường di sản Hội An – Mỹ Sơn – Cổng trời Đông Giang 18/09/2025 10:38

(PLO)- Con đường di sản hay cung đường di sản là một sản phẩm du lịch nổi tiếng lâu nay của các tỉnh thành miền Trung. Hiện nay, ý tưởng kết nối các di sản này được FVG phát huy và hiện thực hóa trong một không gian mới ngay sau khi sáp nhập với sự liên kết ngay tại địa phương mình.

Đầu tháng 9-2025, trục di sản Hội An – Mỹ Sơn – Cổng trời Đông Giang được chính thức khởi động với 2 dự án được khởi công tại Khu đô thị du lịch Nam Hội An City có quy mô đầu tư hơn 750 tỷ đồng. Đây cũng là điểm khởi đầu của điểm trung chuyển xe buýt, vừa là bến thuyền du lịch có thể kết nối và liên kết du lịch đến các điểm đến trong khu vực. Đây là bước đột phá táo bạo về các đơn vị doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, minh chứng tầm nhìn dài hạn trong chiến lược phát triển hệ sinh thái du lịch toàn diện mà FVG đang hướng đến.

Bản đồ du lịch Hội An – Mỹ Sơn – Cổng Trời Đông Giang.

Cùng với đó, Tập đoàn FVG sẽ tiếp tục phát triển, khai thác cung đường du lịch nối dài từ Đà Nẵng đến Cổng Trời Đông Giang dựa trên mục tiêu phát triển du lịch xanh, du lịch văn hoá thông qua phát triển hạ tầng và dịch vụ cho du khách trải nghiệm,

Với định hướng này cùng những sản phẩm du lịch mà FVG mang đến sẽ mang đến sự chuyển mình mạnh mẽ; đồng thời mở rộng không gian đô thị, tạo hàng nghìn việc làm cho lao động địa phương, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số tại các khu vực miền núi, mang đến động lực mới thúc đẩy cho các ngành dịch vụ thủ công, mỹ nghệ và du lịch cộng đồng phát triển cho sự phát triển thịnh vượng và bền vững của Đà Nẵng cũng như của khu vực miền Trung.

Hiện nay, Đà Nẵng cần huy động nguồn lực từ nhà nước và doanh nghiệp trong việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng nhất là giao thông và chất lượng phục vụ của điểm đến hướng đến mục tiêu đón 2 triệu lượt khách giai đoạn 2025 -2030 trên cung đường di sản.